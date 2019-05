Bonn/Wien (ots) - Der ORF-Nachrichtenmoderator Armin Wolfattestiert populistischen Parteien ein Problem mit Qualitätsmedien."Der Grundkonflikt lautet, dass sich seriöser Journalismusdifferenziert mit Argumenten an die Diskursfähigkeit seines Publikumswendet, während populistische Politik qua Definition aufVereinfachung setzt und sich eher an die Emotionen und Ressentimentsihrer Wähler wendet. [...] Populistische Parteien sehen traditionelleMedien als Teil des Systems und als Teil der Elite, die sie jabekämpfen wollen", sagte Wolf im phoenix-Interview.Laut Wolf sind die regierungsnahen Boulevardmedien in Österreichextrem stark, während ein paar Qualitätszeitungen kritisch berichten."Was man jetzt sieht, ist, dass die Regierung versucht, kritischeZeitungen durch den Entzug von öffentlichen Inseraten zu bestrafen.Das gab es so in diesem Ausmaß noch nicht", stellte Wolf fest. DieFPÖ habe ein eigenes kleines Medienimperium aufgebaut und sei onlineund in den sozialen Medien sowie mit eigenen Publikationen sehraktiv. "Diese werden nun von FPÖ-geführten Ministerien mitöffentlichen Inseraten gefüttert und finanziert, während gleichzeitigunabhängige kritische Zeitungen durch Inserate-Entzug bestraftwerden", so Wolf weiter.Auch politische Parteien hätten ihre Kommunikationprofessionalisiert. So habe allein das österreichischeInnenministerium 51 Mitarbeiter in der Kommunikationsabteilung,während die größte innenpolitische Redaktion in Österreich nur etwa15 Redakteure beschäftige. Wolf: "Das heißt, die Politik rüstetzunehmend kommunikativ auf, während Redaktionen leider aufgrund ihrerökonomischen Krise immer weiter abrüsten müssen. Das halte ich fürden größten Trend in Westeuropa."Der österreichische Nachrichtenmoderator Armin Wolf hatte am 23.April 2019 in seiner Sendung "ZIB2" den FPÖ-Generalsekretär HaraldVilimsky zu Gast. Im Gespräch mit Vilimsky stellte Wolf ein Plakatder FPÖ-Jugend einem Bild aus der antisemitischen NS-Zeitung "DerStürmer" gegenüber und bat um einen Kommentar. Vilimsky fordertedaraufhin den ORF auf, Wolf zu kündigen.Pressekontakt:phoenix-KommunikationPressestelleTelefon: 0228 / 9584 192Fax: 0228 / 9584 198presse@phoenix.depresse.phoenix.deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell