Bonn (ots) - Armin Laschet, der Landesvorsitzende der NRW-CDU,wirft der Landesregierung nach dem Fall Amri vor, die Vorgänge nurschön zu reden, aber nicht offen zu den Pannen zu stehen. Imphoenix-Interview sagte er: "Das schlimmste ist, dass InnenministerRalf Jäger gesagt hat, wir hatten keine rechtsstaatlichen Mittel. Wasist denn das für ein Rechtsstaat, wenn man einen Menschen, der 14Identitäten hat, der ausreisepflichtig ist, der sich alsSelbstmordattentäter anbietet, der kriminelle Straftaten undSozialbetrug begangen hat, wenn man den nicht in Haft nehmen kann,dann verzweifle ich am Rechtsstaat." Insgesamt müsse man nunaufklären, was in der Abstimmung zwischen Bund und Ländern schiefgelaufen sei.