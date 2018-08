Armin G. Schmidt wird CEO des Exoskelett-Pioniers German Bionic

Augsburg (ots) - Der Augsburger Robotik-Spezialist German Bionicbaut sein Management aus: Neuer CEO wird der Technologieunternehmerund Firmenmitbegründer Armin G. Schmidt. Gemeinsam mit Dr. PeterHeiligensetzer, der zukünftig die technologische Entwicklung als CTOverantwortet, soll Schmidt die weitere Expansion des ersten deutschenExoskelett-Herstellers vorantreiben. Dabei berät ihn NokiaHere-Gründer und Ex-CEO Michael Halbherr, der als Chairman denVorsitz des Beirats übernimmt. Als Head of Finance stößt zudemNicholas Barclay-Steuart von EY zu German Bionic.Armin G. Schmidt soll Geschäft des europäischen Technologieführersskalieren und internationalisierenDer erfolgreiche Technologieunternehmer Armin G. Schmidt ist absofort neuer CEO des deutschen Exoskelett-Pioniers German Bionic.Schmidt, der zuvor den Streaming-Service AUPEO und direkt imAnschluss die Automotive IoT-Plattform ATS Advanced Telematic Systemsjeweils gründete, leitete und an Panasonic bzw. Here Technologiesverkaufte, teilt sich die Geschäftsführung von German Bioniczukünftig mit dem Technologie-Chef und Exoskelett-Vordenker Dr. PeterHeiligensetzer. Armin G. Schmidt war nach dem erfolgreichen Verkaufvon ATS Ende letzten Jahres noch bis Juli 2018 für Here Technologiesals Senior Director tätig. Sein Wechsel an die Firmenspitze vonGerman Bionic kommt zu einer Zeit, in der die Verkaufszahlen desersten aktiven Rücken-Exoskeletts aus europäischer Produktion, dasCray X, deutlich anziehen. "Wir freuen uns, dass sich Armin G.Schmidt jetzt auch in das operative Geschäft von German Bioniceinschaltet. Gemeinsam mit unserem starken Team werden seineErfahrung und sein internationales Netzwerk das Unternehmen auf dienächste Stufe heben", sagt Dr. Peter Heiligensetzer, Gründer und CTOvon German Bionic. "Die äußerst positive Entwicklung des Unternehmensund die des globalen Exoskelett-Marktes festigen die Spitzenpositionvon German Bionic in der Entwicklung und Produktion dieserdisruptiven Robotik-Technologie, die menschliche Arbeit erleichtertund nicht wegrationalisiert. Ich freue mich jetzt darauf, unsereherausragende Marktstellung weiter auszubauen und die Skalierung derProduktion und die Internationalisierung des Vertriebsnetzesumzusetzen", sagt Armin G. Schmidt, CEO von German Bionic.Michael Halbherr berät German BionicAls Chairman des Beirats berät zudem Nokia Here-Gründer und Ex-CEOMichael Halbherr German Bionic. Halbherr, der ebenfalls zu denCo-Foundern zählt, bringt seine mehr als 30-jährige Erfahrung ininternational führenden Technologieunternehmen in das Unternehmenein. "Die Robotik ist neben den künstlichen Intelligenzen einHaupttreiber technologischer und gesellschaftlicher Innovationen.Auch deutsche Unternehmen, wie German Bionic, geben derzeit in diesemBereich neue wichtige Impulse", sagt Michael Halbherr, ChairmanGerman Bionic.Nicholas Barclay-Steuart wird Head of FinanceNicholas Barclay-Steuart leitet zukünftig die Finanzen von GermanBionic. Barclay-Steuart, der einen MA in International Management derESCP Europe hält, startete seine Karriere im Investment Banking beiLehman Brothers in London. Von dort aus wechselte er als M&A Advisorzum Technologie-Team von EY, wo er unter anderem Bosch, die DeutscheTelekom und diverse VCs beriet.Positiver Ausblick: Globaler Markt für Exoskelette wächstkontinuierlichGerman Bionic Systems, mit Hauptsitz in Augsburg, ist der erstedeutsche Hersteller, der Exoskelette für den Einsatz in derindustriellen Produktion entwickelt und fertigt. Exo- oderAußenskelette sind Mensch-Maschinen-Systeme, die menschlicheIntelligenz mit maschineller Kraft kombinieren, indem sie dieBewegungen des Trägers unterstützen oder verstärken. Dasaktiv-assistive Exoskelett German Bionic Cray X wurde inZusammenarbeit mit führenden Arbeitsergonomen speziell für diemanuelle Handhabe von Gütern und Werkzeugen konzipiert. Bei seinemTräger verringert es den Kompressionsdruck im unteren Rückenbereichbeim Heben schwerer Lasten und beugt dadurch Arbeitsunfällen undMuskel- und Skeletterkrankungen vor. Nach Angaben der Bundesanstaltfür Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA) sind Muskel- undSkeletterkrankungen - kurz MSE - für 23 % allerArbeitsunfähigkeitstage in Deutschland verantwortlich und führenjährlich zu geschätzten 10 Mrd. Euro Produktionsausfall sowie 17 Mrd.Euro Ausfall an Bruttowertschöpfung. Ursachen für MSE sind vor allemkörperliche Fehlbelastungen beim Heben und Tragen im Beruf, aus denenSchäden an Muskulatur und Bändern sowie an Knochen und Knorpelresultieren. Vor dem Hintergrund dieser beunruhigenden Zahlen lässtsich die hohe Nachfrage nach Exoskeletten erklären: So rechnet dasunabhängige Institut BIS Research für das Jahr 2026 bereits mit einemMarktvolumen von 4,65 Milliarden US-Dollar.Über German BionicGerman Bionic, mit Hauptsitz in Augsburg und Niederlassungen inBerlin und Tokio, ist der erste deutsche Hersteller, der Exoskelettefür den Einsatz in der industriellen Produktion entwickelt undfertigt. Exo- oder Außenskelette sind Mensch-Maschinen-Systeme, diemenschliche Intelligenz mit maschineller Kraft kombinieren, indem siedie Bewegungen des Trägers unterstützen oder verstärken. Das Team vonGerman Bionic setzt sich zudem für die Erforschung der Rolle desMenschen in der Industrie 4.0 ein. 