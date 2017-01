"Armes reiches Deutschland" - vier "ZDF.reportagen" / Kinderarmut, Rentnerarmut, Abstiegsängste, Multijobs (FOTO)

Mainz (ots) -"Armes reiches Deutschland": Zum Start in das Wahljahr 2017beleuchtet die "ZDF.reportage" ab 15. Januar 2017, viermal sonntagsum 18.00 Uhr, die soziale Ungleichheit im Lande. Die Filmemacherzeigen Kinder und Rentner in Not, suchen nach den Ursachen für dieAngst der Mittelschicht vor dem Abstieg und treffen so genannteMultijobber - Menschen, die von einem Job allein nicht leben können.Zum Start der vierteiligen Reihe "Armes reiches Deutschland" heißtes am Sonntag, 15. Januar 2017, 18.00 Uhr: "Kein Geld für Kinder".Fast jedes fünfte Kind in Deutschland gilt als arm oderarmutsgefährdet. Aufstiegschancen? - Fehlanzeige! Die "ZDF.reportage"berichtet über die Perspektivlosigkeit vieler Familien.Um "Rentner in Not" geht es in der zweiten Folge am Sonntag, 22.Januar 2017, 18.00 Uhr, im ZDF. Viele Ältere in Deutschland stellensich die Frage, ob die Schufterei am Ende umsonst war. Denn trotzeines langen Arbeitslebens bleibt bei vielen von ihnen nur wenigübrig. Bereits heute erhält rund eine halbe Million Rentner die sogenannte "Grundsicherung". Immer mehr müssen weiter arbeiten - auspurer Not. Die "ZDF.reportage" trifft Menschen, die sich ihrenLebensabend anders vorgestellt haben.Auch die "Mitte" der Gesellschaft fürchtet mittlerweile densozialen Abstieg. Für viele Familien ist es trotz vergleichsweisegutem Einkommen fast unmöglich, Vermögen aufzubauen oder Rücklagenfürs Alter zu bilden. In der dritten Folge "Wohlstand in Gefahr?"beleuchtet die "ZDF.reportage"-Reihe "Armes reiches Deutschland" amSonntag, 29. Januar 2017, 18.00 Uhr, die Sorgen und Nöte derMittelschicht in Deutschland.Für eine wachsende Zahl von Menschen reicht ein Gehalt zum Lebenlängst nicht mehr aus - etwa fünf Prozent aller Erwerbstätigen habeneinen angemeldeten Zweitjob. Zum Abschluss der vierteiligen Reihenimmt die "ZDF.reportage: Wenn ein Job nicht mehr reicht" am Sonntag,5. Februar 2017, 18.00 Uhr, die rund zwei Millionen Multijobber inden Blick.https://presseportal.zdf.de/pm/zdfreportage-armes-reiches-deutschland/http://reportage.zdf.de/http://twitter.com./ZDFpressehttp://twitter.com/ZDFhttp://facebook.com/ZDFAnsprechpartner: Thomas Hagedorn, Telefon: 06131 - 70-13802;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/zdfreportagePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell