München (ots) -Folge 3 der neuen Doku-Serie über Kinderärzte und ihre kleinenPatienten- Sendetermin: Mittwoch, 29. November 2017, um 21:15 Uhr bei RTLIIIn der Pädiatrie kommt es nicht nur auf Expertise, sondern auchbesonders auf Einfühlungsvermögen an: Von einem gebrochenen Arm übereine Darmentzündung bis hin zu einer schwerwiegenden Fehlbildung. DieÄrzte im Kinderzentrum der Universitätsmedizin Mannheim geben wiederihr Bestes, um ihren kleinen Patienten und deren Familien zu helfen.Wie werden sie es dieses Mal schaffen?Die neunjährige Alicia wird mit einem Krankenwagen in dieNotfall-Ambulanz gebracht. Bei einem Schulausflug hat sie sich denlinken Unterarm gebrochen. In einem operativen Eingriff müssen Elleund Speiche erst wieder in Position gebracht und fixiert werden. EinProblem dabei: Das kleine Mädchen hat sich vor einem Jahr schoneinmal genau diesen Arm gebrochen. Wird alles problemlos verlaufen?Mit Verdacht auf Darmentzündung kommt die 13-jährige Sarah insKrankenhaus. Die Schülerin hat zudem den Knochenbau einerNeunjährigen und wiegt nur 20 Kilogramm. Dr. Adam macht zahlreicheTests, um herauszufinden, ob es zwischen dem entzündlichen Darm undder Wachstumsstörung eine Verbindung gibt. Es könnte auch sein, dassSarah unter der Stoffwechselerkrankung Mukoviszidose leidet. EineKernspintomographie soll Aufschluss geben. Was kommt dabei heraus undwas steckt hinter der Wachstumsstörung?Aufgrund einer Fehlbildung hat die kleine Evelina (4) starkeSchmerzen: Urin fließt regelmäßig in die Niere und schwereNierenbeckenentzündungen sind die Folge. Schon seit drei Jahrenkonsultieren die Eltern verschiedene Ärzte, um ihrer Tochter endlichzu helfen. Nun hoffen sie auf Prof. Dr. Stein. Er ist Experte fürUrologie und entwirft einen Plan. Ein Jahr lang beobachten Arzt undFamilie die Situation in der Hoffnung, dass sich das Problem durchdas natürliche Wachstum selbst löst. Wird der Plan aufgehen oder istdoch eine aufwendige Operation vonnöten?Sendetermin: Mittwoch, 29. November 2017, um 21:15 Uhr bei RTL IIÜber "Auf Station - Die Kinderklinik":"Auf Station - Die Kinderklinik" ist eine neue Doku-Serie über dieÄrzte im Kinderzentrum (KiZ) der Universitätsmedizin Mannheim undihre Teams. Sie alle kämpfen 24 Stunden am Tag und 365 Tage im Jahrdafür, dass ihre kleinen Patienten schnell wieder gesund werden. "AufStation" zeigt dabei ganz unterschiedliche Geschichten - vomdramatischen Schulunfall über eine lebensbedrohliche Erkrankung bishin zu einem Geburtsfehler, der behoben werden kann und den kleinenPatienten ein gesundes Leben ermöglicht. Bei manchen Kids dauert dieHeilung Monate, andere können am gleichen Tag wieder nach Hausegehen. Die Doku-Serie zeigt lebensnah und authentisch, wie Eltern undKinder mit den Schicksalsschlägen umgehen und begleitet sie auf ihrerteils schwierigen Reise bis zur Entlassung aus der Kinderklinik.