Armani beauty lädt in Anwesenheit von Cate Blanchett zum Dinner, um im Rahmen der Internationalen Filmfestspiele von Venedig die Kunst des Filmemachens zu feiern

Venedig, Italien (ots/PRNewswire) - Armani beauty, Hauptsponsorder 76. Internationalen Filmfestspiele von Venedig, hat gestern Abendin Venedig ein exklusives Dinner zu Ehren der Cinematografieveranstaltet.Zum Dinner versammelt waren die weltweite Beauty-Botschafterin derMarke, Cate Blanchett, sowie Barbara Palvin, Sara Sampaio, GretaFerro und Madisin Rian als Gesichter der Marke, internationale Größenwie Catherine Deneuve, Nicholas Hoult, Isabelle Huppert, AlessandraMastronardi, Alice Pagani, Elodie Yung und weitere namhafte Gäste,unter ihnen Michelle Hunziker, Tina Kunakey und Nicole Warne.Armani beauty - Offizieller Beauty-Sponsor der 76. InternationalenFilmfestspiele von VenedigDie Partnerschaft von Armani beauty mit den 76. InternationalenFilmfestspielen von Venedig unterstreicht die Verbindung der Markezur Welt des Filmemachens, und feiert Giorgio Armanis lebenslangeLiebe zum Kino. Im Laufe der Jahre hat der Designer die Kostüme füreine Reihe von Filmen entworfen, vom berühmtesten Beispiel AmericanGigolo im Jahr 1980, für den er die Garderobe von Richard Gerekreierte, über The Untouchables, Gattaca, Stealing Beauty, Shaft, dieFilme der Batman-Reihe, The Tuxedo, De-Lovely, Fair Game, The SocialNetwork, Mission Impossible: Ghost Protocol, Hanna und A Most ViolentYear bis hin zu The Wolf of Wall Street, um nur einige zu nennen.Um die Partnerschaft mit den Internationalen Filmfestspielen vonVenedig gebührend zu würdigen, hat Armani beauty eine limitierteSonderedition des berühmten LIP MAESTRO vorgestellt. Der Lippenstiftmit Farbcode 400 im legendären Armani-Rot der Stars wurde, dembesonderen Anlass entsprechend, raffiniert mit Goldperlen veredeltund ist in einer goldenen Verpackung erhältlich.