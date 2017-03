Köln (ots) - Mit seiner gleichermaßen spannenden und einfühlsamerzählten Geschichte hat "Armans Geheimnis" in der ersten Staffeleine breite Zielgruppe vom Heranwachsenden bis zur gesamten Familieangesprochen. Basierend auf den 13 Folgen haben die Macher einen90-minütigen Spielfilm produziert, der die Abenteuer der fünfJugendlichen mit magischen Pferden aus der Perspektive von Gil Ofarimals "Mick" erzählt. Ausgestrahlt wurde der Film Ende 2016 im KiKA undim WDR. Die DVD von "Armans Geheimnis - die erste Staffel inSpielfilmlänge" erscheint nun am 31. März im Handel, der digitaleVertrieb über Video-on-Demand-Plattformen startet zeitgleich. DerFilm steigert die Vorfreude auf die Fortsetzung der Erfolgsserie mitder zweiten Staffel, die vom 14. bis 17. April 2017 im Osterprogrammdes Ersten ausgestrahlt wird."Armans Geheimnis" überzeugt in der ersten Staffel und im Film miteiner gelungenen Mischung aus Abenteuer und Mystery. Insbesondere dietalentierten Jungschauspieler Sinje Irslinger ("Der Lehrer"), TomGramenz ("Am Himmel der Tag"), Kaan Sahan ("Armans Geheimnis"),Stephanie Amarell ("Allein gegen die Zeit") und Luise Befort ("DerClub der roten Bänder") sorgen dafür, dass die Charaktere mit ihrenunterschiedlichen Sehnsüchten und Problemen jede MengeIdentifikationspotenzial bieten. Auch die Figuren, deren magischeGeheimnisse im Mittelpunkt stehen, sind prominent besetzt, unteranderem mit François Goeske, Oliver Konietzny und Musiker Gil Ofarim.Gastrollen von Model Marie Nasemann und YouTuberin Joyce Ilg rundenden Cast ab. Für die aufwendige Inszenierung zeichnete RegisseurinAlex Schmidt verantwortlich."Armans Geheimnis" ist im Auftrag der ARD unter der Federführungdes WDR entstanden. Staffel 1 wurde produziert von der Askania MediaFilmproduktion GmbH (inzwischen ProSaar Medienproduktion GmbH), alsKoproduzenten waren WDR mediagroup (WDRmg) und Global Screen mit anBord. Die Veröffentlichung der DVD sowie der digitale Vertrieberfolgen durch die RC Release Company, ein Tochterunternehmen derWDRmg.Weitere Informationen rund um die Serie sowie ein Trailer sindabrufbar unter: www.armansgeheimnis.de sowie youtu.be/stUNoaBa4QQDie komplette digitale Pressemappe mit Bildmaterial steht zurVerfügung unter: www.wdr-mediagroup.com/unternehmen/presse/aktuellesRezensions- und Gewinnspielexemplare von "Armans Geheimnis - dieerste Staffel in Spielfilmlänge" sowie der kompletten Staffeln 1 und2 (Vorreservierung) können angefragt werden bei:presse@wdr-mediagroup.com.Pressekontakt:Andreas HaiderPR-Referent UnternehmenskommunikationWDR mediagroup GmbHLudwigstraße 1150667 KölnTelefon +49(0)221 2035-1968andreas.haider@wdr-mediagroup.comwww.wdr-mediagroup.comOriginal-Content von: WDR mediagroup GmbH, übermittelt durch news aktuell