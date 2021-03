Arktis: Der (eis)kalte Rohstoffkrieg!

Das ewige Eis ist nicht mehr ewig: Infolge des Klimawandels schmilzt das Nordpolarmeer von Jahr zu Jahr. Nach Daten des „National Snow and Ice Data Center“ (NSIDC) ist die Eisfläche der Arktis in den letzten drei Jahrzehnten um knapp 40 Prozent zurückgegangen.

