Ark: Wood setzt auf Bitcoin und Ethereum!

Finanztrends Video zu BTC/EUR (Bitcoin / Euro)



mehr >

Die von Cathie Wood geführte Ark Invest hat zusätzlich zu einer Investition in den(OTC:GBTC) 20 Millionen Dollar in den(OTC:ETHE) investiert, wie aus der 13F-Einreichung des Fonds bei der U.S. Securities and Exchange Commission hervorgeht. Was geschah Ark hält 639.069 Aktien des Grayscale Ethereum Trust im Wert von 20,91 Millionen Dollar, berechnet nach dem Schlusskurs vom ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!