Arjun Appadurai wird Senior Fellow an der Hertie School of Governance

Berlin (ots) - Dieter Schwarz Stiftung fördert neue Professur fürGovernance des BildungssektorsDer Ethnologe und Globalisierungs-Forscher Arjun Appaduraiunterstützt die Hertie School of Governance ab September als SeniorFellow. Der an der New York University tätige, vielfachausgezeichnete Wissenschaftler wird sich in den nächsten zwei Jahrenin Forschung, Lehre und öffentliche Debatte an der BerlinerHochschule einbringen.Eine Professur für Public Policy übernimmt zum 1. Februar 2018 dieSchweizer Politikwissenschaftlerin Hanna Schwander. Sie kommt von derUniversität Zürich an die Hertie School. Schwander vertritt in dieserPosition Anke Hassel, die auf fünf Jahre als wissenschaftlicheDirektorin zum WSI der Hans-Böckler-Stiftung gewechselt ist.Neu geschaffen wurde eine Juniorprofessur für EducationalGovernance, gefördert von der Dieter Schwarz Stiftung und in engerKooperation mit der Akademie für Innovative Bildung und Management(aim) in Heilbronn und dem Stifterverband für die DeutscheWissenschaft. Von der Universität St.Gallen kommend wird sich LukasGraf auf dieser Position künftig mit Reformansätzen desBildungssystem und der Bildungsinstitutionen angesichts großerHerausforderungen wie Digitalisierung und Zuwanderung befassen.Als weitere Senior Fellow konnte die Hertie School die renommiertePolitikwissenschaftlerin Christine Landfried, bis 2016 Inhaberin desMax-Weber-Lehrstuhls an der New York University, gewinnen. Mit RolfAlter, Director for Public Governance bei der OECD, stößt ein Expertefür die Governance des öffentlichen Sektors mit umfangreicherErfahrung in internationalen Organisationen zur Hertie School; undmit dem ehemaligen Chef der schleswig-holsteinischen Staatskanzlei,Staatssekretär a.D. Thomas Losse-Müller, ein Verwaltungsfachmann mitviel Expertise insbesondere im Bereich Digitalisierung. Beide werdenebenfalls ab September als Senior Fellows tätig sein.Wie jedes Jahr heißt die Hertie School auch 2017/18Gastwissenschaftler willkommen: Layna Mosley von der University ofNorth Carolina forscht über Globalisierung und Arbeit, AndrewReynolds ist Demokratie- und Wahlforscher, Narendra Subramanian vonder kanadischen McGill University konzentriert sich auf Identitätenund Ungleichheit insbesondere in Indien.Mehr Informationen zu allen Wissenschaftlern finden Sie hier:https://www.hertie-school.org/en/research/faculty-and-researchers/