Arizona erweitert Markt: Freizeit-Cannabis go!

Eine Mehrheit der Wähler in Arizona hat mit “Ja” für Freizeit-Cannabis gestimmt. Nach Angaben der New York Times und der Associated Press haben mehr als 1,4 Millionen Wähler – 59,9% – Proposition 207 zugestimmt.

Arizona jetzt führend im medizinischen Bereich.

Dieser Schritt erweitert den Cannabismarkt des Bundesstaates Copper State, der derzeit nur für medizinische Zwecke genutzt wird. Es ist auch eine Kehrtwende für ...



