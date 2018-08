Arista Networks: Das Ende oder geht es weiter?

Am 08.08.2018 ging die Aktie Arista Networks an ihrem Heimatmarkt New York mit dem Kurs von 264,56 USD aus dem Handel. Das Unternehmen gehört zum Segment "Kommunikationsausrüstung".

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Arista Networks einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Arista Networks jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Fundamental: Arista Networks ist im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Hardware) aus unserer Sicht unterbewertet. Die Aktie wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 38,62 gehandelt, so dass sich ein Abstand von 68 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 122,33 ergibt. Daraus resultiert auf fundamentaler Basis eine "Buy"-Empfehlung.

2. Anleger: Die Diskussionen rund um Arista Networks auf Plattformen der sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. Derzeit gibt es keine klare Richtung in der Kommunikation. Im Gegensatz dazu wurden in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Damit kommt unsere Redaktion zu dem Befund, das Unternehmen sei als "Hold" einzustufen. Zusammengefasst ist die Redaktion somit der Auffassung, die Aktie von Arista Networks sei bezogen auf die Anlegerstimmung mit "Hold" angemessen bewertet.

3. Analysteneinschätzung: Von insgesamt 31 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten für die Arista Networks-Aktie sind 16 Einstufungen "Buy", 14 "Hold" und 1 "Sell". Das bedeutet im Durchschnitt ein "Hold"-Rating für das Wertpapier. In Reports jüngeren Datums kommen die Analysten allerdings zu einer anderen Beurteilung - das durchschnittliche Rating für das Arista Networks-Wertpapier vom letzten Monat ist "Buy" (3 Buy, 0 Hold, 0 Sell). Aus den abgegebenen Kurszielen errechnet sich ein Durchschnitt von 276,96 USD. Das bedeutet, dass die Aktie vom letzten Schlusskurs (264,56 USD) ausgehend um 4,69 Prozent steigen könnte. Die sich daraus ableitende Empfehlung ist "Hold". Zusammengefasst erhält Arista Networks von den Analysten somit ein "Hold"-Rating.