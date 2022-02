Arista Networks Aktie: Mit so guten Zahlen hat keiner gerechnet!

Der Arista Networks-Kurs wird am 25.02.2022, 19:48 Uhr an der Heimatbörse New York mit 120.86 USD festgestellt. Das Papier gehört zum Segment "Kommunikationsausrüstung".

Arista Networks haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 7 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Diese 7 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.

1. Technische Analyse: Vergleicht man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Arista Networks-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 106,1 USD mit dem aktuellen Kurs (120,86 USD), ergibt sich eine Abweichung von +13,91 Prozent. Die Aktie erhält damit eine "Buy"-Bewertung aus charttechnischer Sicht für das GD200. Betrachten wir den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50). Dieser beträgt aktuell 129,57 USD, daher liegt der letzte Schlusskurs darunter (-6,72 Prozent). Dies bedeutet, dass sich auf dieser kurzfristigeren Analysebasis ein anderes Rating für Arista Networks ergibt, die Aktie erhält eine "Sell"-Bewertung. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Hold"-Rating.

2. Analysteneinschätzung: Von insgesamt 13 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten für die Arista Networks-Aktie sind 8 Einstufungen "Buy", 5 "Hold" und 0 "Sell". Das bedeutet im Durchschnitt ein "Buy"-Rating für das Wertpapier. Kürzerfristig ergibt sich dieses Bild: Innerhalb eines Monats liegen 4 Buy, 5 Hold, 0 Sell-Einschätzungen vor. Damit aber ist die Aktie zuletzt mit einem "Hold" zu bewerten. Aus den abgegebenen Kurszielen errechnet sich ein Durchschnitt von 141,81 USD. Das bedeutet, dass die Aktie vom letzten Schlusskurs (120,86 USD) ausgehend um 17,33 Prozent steigen könnte. Die sich daraus ableitende Empfehlung ist "Buy". Zusammengefasst erhält Arista Networks von den Analysten somit ein "Buy"-Rating.

3. Fundamental: Derzeit liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 50,79. Das bedeutet, für jeden Euro Gewinn von Arista Networks zahlt die Börse 50,79 Euro. Dies sind 44 Prozent weniger als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. Im Bereich "Kommunikationsausrüstung" liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 91,46. Aus diesem Grund ist der Titel unterbewertet und wird daher auf Grundlage des KGV als "Buy" eingestuft.

