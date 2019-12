ArisGlobals LifeSphere MultiVigilance wird für einen der fünf führenden Pharmakonzerne live geschaltet und liefert über 2.300 Endnutzern ein Sicherheitssystem der nächsten Generation

Miami (ots/PRNewswire) - Durch die Implementierung, die pünktlich vom ArisGlobalServiceteam durchgeführt wurde, kann der Top-5-Pharmakonzern jährlich eineMillionen Fälle unerwünschter Ereignisse bearbeitenArisGlobal, der visionäre Anbieter von Arzneimittelentwicklungstechnologie fürdie Life-Sciences-Branche, gab heute die erfolgreiche Implementierung desbranchenweit größten Arzneimittelsicherheitssystems bekannt, das pünktlich mitseinem LifeSphere® MultiVigilance(https://www.arisglobal.com/products/lifesphere-multivigilance/)-Angebot dernächsten Generation live geschaltet wurde. Die Implementierung, die vom internenServiceteam von ArisGlobal durchgeführt wurde, erforderte die Migration von 6,8Millionen Altfällen, die Schulung von über 2.300 Endnutzern und eine engeAbstimmung mit dem Kunden, einer der führenden fünf Pharmakonzerne, der mitseinem Altsystem für Arzneimittelsicherheitstechnologie Probleme hatte.Für diese großangelegte Implementierung nutzte ArisGlobal sein OrganizationalReadiness (https://www.arisglobal.com/lifesphere-trainings/)-Angebot, eineLösung, die skalierbares Änderungsmanagement, Endnutzer-Schulungen und ManagedServices bietet, um Kunden einen reibungslosen Übergang zu garantieren. DerKunde, der in einem umfangreichen Ausschreibungsverfahren auch andereBranchenangebote prüfte, entschloss sich letztlich für ArisGlobal dank seinerinnovativen Cloud-Technologie, flexiblen Vorkonfiguration, die gemeinsam mitBranchenführern entwickelt wurde, und nachgewiesenen Fähigkeit, einegroßangelegte Implementierung durchzuführen, durch die letztlich jährlich übereine Millionen Fälle unerwünschter Ereignisse verarbeitet werden. Nach einemerfolgreichen Go-Live soll die Beziehung nun durch die Integration andererAngebote des LifeSphere-Lösungsportfolios von ArisGlobal weiter vertieft werden."Über 2.300 Endnutzern ein End-to-End-Arzneimittelsicherheitssystembereitzustellen, ist kein leichtes Unterfangen", so Ashok Katti(https://www.linkedin.com/in/ashok-katti-10b22510/), COO und President vonArisGlobal für die APAC-Region. "Doch der pünktliche Go-Live, einschließlichumfassender Schulung und einem Änderungsmanagement-Programm, ohne größereProbleme, ist ein wahres Zeugnis der starken Beziehung, die wir mit dem Kundenaufgebaut haben. Wir wissen unsere Partnerschaft sehr zu schätzen und freuen unsauf eine glänzende gemeinsame Zukunft."LifeSphere MultiVigilance 10 von ArisGlobal ist das branchenweit einzigeEnd-to-End-Arzneimittelsicherheitssystem mit produktionsbereiterAutomatisierung. LifeSphere MultiVigilance 10, das in partnerschaftlicherZusammenarbeit mit Branchenführern wie der FDA entwickelt wurde und über einebrandneue Architektur sowie intuitives Design verfügt, läutet eine neue Ära fürArzneimittelsicherheitstechnologie ein.Mehr erfahren: Weitere Informationen zu LifeSphere MultiVigilance 10 finden Sieunter: https://www.arisglobal.com/products/lsmv10Informationen zu ArisGlobalArisGlobal transformiert, wie die erfolgreichsten Life-Science-Unternehmen vonheute Durchbrüche entwickeln und neue Produkte auf den Markt bringen. UnsereEnd-to-End-Plattform für Arzneimittelentwicklungstechnologie, LifeSphere®,integriert unsere proprietäre kognitive Computing-Engine Nava® zurAutomatisierung der Kernfunktionen des Produktlebenszyklus. Unsere einheitlichePlattform LifeSphere®, die mit großem Sachverstand und einer langfristigenPerspektive, die 30 Jahre umspannt, entwickelt wurde, steigert die Effizienz,gewährleistet Compliance, liefert belastbare Erkenntnisse und senkt dieGesamtbetriebskosten durch eine Multi-Tenant-SaaS-Architektur.ArisGlobal hat seinen Hauptgeschäftssitz in den USA und unterhältNiederlassungen in Europa, Indien, Japan und China. Folgen Sie für weitereMeldungen ArisGlobal auf LinkedIn(https://www.linkedin.com/company/aris-global/) und Twitter(https://twitter.com/Aris_Global).Logo: http://mma.prnewswire.com/media/523994/ArisGlobal_Logo.jpgPressekontakt:Alberto CantorSenior ManagerCorporate Marketingacantor@arisglobal.com+1 609-360-4042Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/119824/4463588OTS: ArisGlobalOriginal-Content von: ArisGlobal, übermittelt durch news aktuell