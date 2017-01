ArisGlobal verzeichnet eine wachsende Kundenbasis für die Arzneimittelsicherheits- und Risikomanagementplattform agBalance

Chicago (ots/PRNewswire) -Unternehmen greifen zur Signalerkennungs- undRisikomanagementlösung für nahtlose Integration, durchgängigesLebenszyklusmanagement und BenutzerfreundlichkeitArisGlobal, ein führender Anbieter cloudbasierter Softwarelösungenfür die Biowissenschaften, zählt vier neue Kunden zu den Anwendernseiner integrierten Sicherheitsintelligenz-, Signalmanagement- undRisikomanagementplattform agBalance(http://www.arisglobal.com/safety-and-risk-management/agbalance/).(Logo: http://mma.prnewswire.com/media/448785/ArisGlobal_Logo.jpgUnternehmen entscheiden sich aufgrund einer Reihe von Faktoren fürdie Einführung von agBalance: die einfache Integration in bestehendeSicherheitssysteme, die Fähigkeit zur Bewältigung komplexerManagementprozesse und gesetzlicher Anforderungen, der zunehmendeFokus auf Risikomanagementplanung und Bewertung der Wirksamkeit sowieeine einfachere intuitivere Benutzeroberfläche.- VIDEO: agBalance von ArisGlobal (http://www.arisglobal.com/arisglobals-agbalance-risk-management-solution/) | Weitere Informationen(http://www.arisglobal.com/safety-and-risk-management/agbalance/)"In der heutigen digitalen Welt benötigen Unternehmen angesichtsdes anhaltenden Fokus auf Patientensicherheit und eines zunehmendrestriktiven regulatorischen Umfelds eine intelligente Plattform, dieihren Sicherheitsabteilungen ermöglicht, Informationen auf möglichsteffektive und effiziente Weise zu verwalten," sagte Sharad Prakash,Vizepräsident, Safety Analytics and Risk Management bei ArisGlobal."agBalance ermöglicht ein durchgängigesSicherheitssignal-Lebenszyklusmanagement durch systematischeProzesse, wodurch gut umgesetzte Risikominimierungsstrategien (http://www.arisglobal.com/in-digital-age-pharmacovigilance-must-find-ways-to-control-data-overload-and-minimize-risk-2) erzielt werden."Ein hochrangiger europäischer Pharmakonzern sah sich vor zahllosenProblemen, einschließlich der Integration seinerArzneimittelsicherheits- und Signalerkennungsplattform, derUnfähigkeit, von Quellen an Empfehlungen gehende Signale zuverwalten, und der Komplexität bei der Erstellung dringenderGeschäfts- und Compliance-Berichte. Nach sorgfältiger Auswertungbefand der Konzern, dass agBalance für seine aktuellen und künftigenAnforderungen im Bereich der Signalerkennung und desRisikomanagements hervorragend geeignet ist.Eine europäische, national zuständige Behörde wählte agBalance fürdie intuitive Benutzeroberfläche und stabile Workflow-Engine derPlattform aus, um Signalerkennungs- und Managementaktivitäten zuoptimieren.Ein mittelständiges, in den USA angesiedeltes Pharmaunternehmenstellte fest, dass die Lösung hinsichtlich der Integration einesArzneimittelsicherheitssystems, aufgrund ihrer Fähigkeit, über alleSicherheitsquellen hinweg auf umfassendeArzneimittelüberwachungsanalysen zuzugreifen, und aufgrund derintegrierten Komponente zur Risikomanagementplanung und -verteilung,mit der Anforderungen auf regionaler und auf Länderebene unterstütztwerden, seine Unternehmensanforderungen erfüllt.In Japan wünschte ein führendes Pharmaunternehmen die Integrationmit seinen bestehenden Arzneimittelsicherheitssystemen für lokale undausländische Berichte über Nebenwirkungen und die Fähigkeit, Datenaus mehreren Quellen zu analysieren; dies alles in einer Lösung, dieauf die komplexen Signalmanagementprozesse des Unternehmens reagierenkann."Das weltweite Interesse an agBalance unterstreicht die Bedeutung,die Strategien für proaktive Sicherheitsüberwachung undstrukturiertes Risikomanagement für Organisationen haben," fügteSharad Prakash hinzu.Informationen zu ArisGlobalDie cloudbasierten Lösungen von ArisGlobal ermöglichen dieweltweite Arzneimittelentwicklung und die Erfüllung gesetzlicherAuflagen in den Biowissenschaften und im Gesundheitswesen. DieCloud-Plattform des Unternehmens unterstützt den gesamtenLebenszyklus, einschließlich klinische Entwicklung, regulatorischeAngelegenheiten, Pharmakovigilanz und medizinische Kommunikation.Hunderte von Arzneimittel- und Geräteherstellern,Auftragsforschungsinstituten und Zulassungsbehörden nutzen diefortschrittlichen technologischen Lösungen von ArisGlobal, dieSoftware für das Management von Zulassungsinformationen, Strategienzur Risikobeurteilung und -minimierung, medizinischen Informationenund für das Management klinischer Studien umfassen, um die Erfüllunggesetzlicher Auflagen zu ermöglichen, Risiken zu minimieren und dieoperative Wirksamkeit zu verbessern. ArisGlobal hat seineFirmenzentrale in den Vereinigten Staaten und betreibt regionaleNiederlassungen in Europa, Indien und Japan. Besuchen Siearisglobal.com (http://www.arisglobal.com) oder folgen Sie ArisGlobalauf LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/aris-global) undTwitter (https://twitter.com/Aris_Global).Chad Kurz | +1-609-360-4067 | ckurz@arisglobal.comOriginal-Content von: ArisGlobal, übermittelt durch news aktuell