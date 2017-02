ArisGlobal präsentiert LifeSphere(TM) RIMS

Chicago (ots/PRNewswire) -Das cloudbasierte, regulatorische Informationsmanagementsystem dernächsten Generation umfasst branchenübliche Standardpraktiken underweiterte IDMP-ComplianceArisGlobal, ein führender Anbieter von integriertenSoftwarelösungen auf Cloudbasis für die Biowissenschaften,präsentiert LifeSphere(TM) RIMS (http://bit.ly/2jxKOIX), eincloudbasiertes, regulatorischesMulti-Tenant-Informationsmanagementsystem (Regulatory InformationManagement System, RIMS). Das System, das sich auf einen auf Prozesseund Arbeitsabläufe ausgerichteten Ansatz zur Abwicklung allerGeschäftsabläufe im Hinblick auf regulatorische Angelegenheitenstützt und hierzu eine komplett IDMP-konforme Datenstruktur nutzt,läutet eine neue Ära der RIMS-Modernisierung und -Innovation ein.Dank anpassbarer, rollenbasierter Konfigurationsmöglichkeiten beiArbeitsabläufen, Sicherheit und in anderen Bereichen lässt sich dieintuitive Benutzeroberfläche leicht auf Mitarbeiter auf globaler undregionaler Ebene bzw. aus Tochtergesellschaften ausrichten, was eineerfolgreiche unternehmensweite Einführung ermöglicht. Mit der Lösung,die auf branchenüblichen Standardabläufen beruht, kommen Kunden inden Genuss regelmäßigerer Upgrades, die schneller und mit minimalenGeschäftsauswirkungen sowie geringeren Investitionskostenimplementiert werden können, wodurch sich eine globale Einführung inwenigen Wochen umsetzen lässt.(Logo: http://mma.prnewswire.com/media/448785/ArisGlobal_Logo.jpg- Die LifeSphere(TM) RIMS Lösung im Überblick(http://bit.ly/2khVn6k)"LifeSphere(TM) RIMS integriert branchenübliche Standardpraktiken,die auf unserer zwanzigjährigen Erfahrung mit regulatorischenVerfahrensweisen sowie der aktiven Mitarbeit und dem Feedback eineretablierten Anwendergemeinschaft beruhen, um praxisbezogene Problemezu lösen", so Wim Cypers, Senior Vice President, Regulatory. "Es isteine unvergleichlich reichhaltige und flexible Lösung, die alleregulatorischen Prozesse und ihre Abwandlungen bewältigen kann."Die Möglichkeiten von LifeSphere(TM) RIMS:- Die grundlegenden Tracking Module für regulatorischeAngelegenheiten (RA): Produktregistrierung, Einreichungsprozesseund Interaktion mit Behörden bieten eine einheitliche Lösung fürdas Tracking sämtlicher RA-Geschäftsabläufe sowie Echtzeit-Einblickin laufende Zulassungsverfahren, Genehmigungen, Zusagen, offeneAnfragen der Behörden sowie bevorstehende Verlängerungen, um dieCompliance zu gewährleisten. Zusätzliche Module für das Trackingvon Anträgen auf klinische Prüfungen, Global Change Managementsowie Dossierplanung und -vorbereitung sind in Planung.- Das Compliance-Modul deckt ISO-, IDMP- und EU-Erweiterungen ab undbietet nicht nur eine Komplettlösung für Antrags-Compliance,sondern auch die geschäftlichen Vorteile eines zentralenProduktwörterbuchs.- Umfangreiche Funktionen für die Automatisierung vonGeschäftsabläufen ermöglichen Prognosen, Antragsplanung undPerformance-Tracking für eine bessere Entscheidungsfindung.- Out-of-the-Box-Schnittstellen zu Dokumentmanagementsystemen undkonfigurierbare Datenaustauschmechanismen verbessernfunktionsübergreifende Prozesswirkungsgrade, Zusammenarbeit,Kontrolle und Transparenz der einzig gültigen Informationsquelle(Single Source of Truth).- Die Multi-Tenant-Cloudplattform auf SaaS-Basis verkürzt denEntwicklungszyklus für funktionale Upgrades für die sich ständigändernden Vorschriften, steigert die Agilität undReaktionsfähigkeit im Hinblick auf Änderungen und minimiert dietechnologischen Risiken. Falls nötig bieten wir eine Bereitstellungvor Ort an.Über ArisGlobalDie cloudbasierten Lösungen von ArisGlobal ermöglichen eineglobale Arzneimittelentwicklung und die Einhaltung gesetzlicherBestimmungen innerhalb der Biowissenschaften und derGesundheitsindustrie. Seine Cloudplattform unterstützt den gesamtenProduktlebenszyklus einschließlich der klinischen Entwicklung,Zulassung, Sicherheit, Pharmakovigilanz und medizinischerKommunikation. Hunderte von Arzneimittel- undMedizingeräteherstellern, CROs und Aufsichtsbehörden nutzenArisGlobals fortschrittliche technische Lösungen - vomInformationsmanagement für behördliche Bestimmungen, Strategien fürRisikobewertung und -minderung bis hin zu Managementsoftware fürmedizinische Informationen und klinische Studien - um bessere undfundiertere Entscheidungen zu treffen, die Compliance zugewährleisten, Risiken zu reduzieren und die betriebliche Effizienzzu erhöhen. ArisGlobal hat seinen Hauptgeschäftssitz in den USA undunterhält Niederlassungen in Europa, Indien und Japan. Besuchen Siearisglobal.com (http://www.arisglobal.com/) oder folgen SieArisGlobal auf LinkedIn(https://www.linkedin.com/company/aris-global) und Twitter(https://twitter.com/Aris_Global).Pressekontakt:Chad Kurz | +1-609-360-4067 | ckurz@arisglobal.comOriginal-Content von: ArisGlobal, übermittelt durch news aktuell