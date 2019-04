Ariane Sommer macht sich zu Ostern frei: neues PETA-Motiv für Eifrei-Kampagne (FOTO)

Los Angeles / Stuttgart (ots) -Sexy Hingucker für die gute Sache: Die bekannte Kolumnistin undAutorin Ariane Sommer engagiert sich zum wiederholten Male für PETA.In provokanter Pose macht sie sich dafür stark, Eier gänzlich ausLebensmitteln zu verbannen. Das Motiv ist Teil der PETA-Kampagne"Mach dich eifrei" und erinnert von der Farbigkeit an Fotos aus den50er-Jahren. Die überzeugte Veganerin wurde vom österreichischenStarfotografen Manfred Baumann in Szene gesetzt, der ebenfallsfleischfrei lebt. In der Eierindustrie werden Hennen zu Legemaschinendegradiert und leiden häufig unter zahlreichen physischen undpsychischen Erkrankungen. Männliche Küken werden bereits am Tag ihrerGeburt getötet. PETA und Sommer fordern die Menschen auf, Eier vonihrem Speiseplan zu streichen und stattdessen auf die zahlreichenAlternativen zurückzugreifen."Lest die Produktbeschreibungen, lest die Inhaltsstoffe. Und esgibt auch viele wunderbare Apps, die einem zeigen, welche Produkteeifrei sind", so Ariane Sommer im Namen von PETA. "Kuchen, Kekse undNudeln brauchen keine Eier. Eier sind Tierquälerei. Bitte kauft undesst nur Produkte, die eifrei sind."Über Ariane Sommer und Manfred BaumannAriane Sommer hat bereits für zahlreiche PETA-Motive gegen Pelz,Fleisch und Tierversuchskosmetik posiert und ist jedes JahrSchirmherrin des Vegan Fashion Awards. Die gebürtige Deutsche lebtmit ihrem Ehemann in Los Angeles.Der bekannte Starfotograf Manfred Baumann hat für PETA unteranderem bereits die Schauspielerin Franka Potente und dieProfitänzerin Kathrin Menzinger honorarfrei fotografiert. Baumann undseine Ehefrau Nelly leben in Wien und unterstützen dieTierschutzorganisation ebenfalls seit Jahren.HintergrundinformationenPETA informiert mit der Kampagne "Mach dich eifrei" über das Leidder Hühner in der Eierindustrie und zeigt Alternativen auf. Derdurchschnittliche Deutsche isst etwa 235 Eier pro Jahr, über dieHälfte davon in verarbeiteten Produkten wie Nudeln oder Gebäck. Dankzahlreicher Öffentlichkeitskampagnen wissen heute immer mehrMenschen, dass Hühner intelligente und sensible Lebewesen sind. Sieleben am liebsten in kleinen Gruppen, kümmern sich liebevoll um ihrenNachwuchs und picken nach Essbarem. Dazwischen nehmen sie zurGefiederpflege liebend gerne ein Sandbad in der Sonne oder ruhen inBäumen. Doch die Realität sieht gänzlich anders aus: In derEierindustrie leiden die sensiblen Tiere - und zwar in jederHaltungsform, ganz gleich, ob Käfig- oder Biohaltung. Küken schlüpfennicht in der Nähe ihrer Mütter, sondern werden in Plastikkistenkünstlich ausgebrütet. Anschließend werden sie auf Fließbändern nachGeschlecht sortiert. Bis zu 50 Millionen männliche Küken werdenallein in Deutschland am ersten Lebenstag vergast oder geschreddert,weil sie keine Eier legen und somit keinen Nutzen für dieEierindustrie haben. Die weiblichen Küken müssen zwar nicht sofortsterben, doch allein in Deutschland fristen rund 40 Millionensogenannte Legehennen ein unwürdiges Dasein und legen bis zu 300 Eierim Jahr oder mehr - das sind etwa zehnmal mehr, als es die Naturursprünglich vorgesehen hat. Diese Form der Zucht macht die Tieremeist schon nach kurzer Zeit krank. Entzündete Eileiter und Kloaken,Knochenbrüche sowie Kalziummangel sind häufige Folgen. Nach etwaanderthalb Jahren lässt die Legeleistung der ausgemergelten Hennennach und sie werden im Schlachthaus getötet. Jüngere Hennen sind fürdie Eierindustrie wirtschaftlicher - und so beginnt der qualvolleZyklus von vorne.Eifrei genießenEs gibt unzählige Lebensmittel wie Nudeln, Kekse oder andereFertigprodukte, die völlig ohne Ei oder andere tierischeInhaltsstoffe auskommen. PETA und Sommer sind überzeugt, dass dasauch in anderen Produkten möglich ist, und sagen zu Verbrauchern undUnternehmen: Mach dich eifrei!PETAs Motto lautet in Teilen: Tiere sind nicht dazu da, dass wirsie essen oder sie in irgendeiner anderen Form ausbeuten. DieOrganisation setzt sich gegen Speziesismus ein: eine Weltanschauung,die den Menschen als allen anderen Lebewesen überlegen einstuft.Weitere Informationen:https://www.peta.de/ariane-sommer-eifreihttps://www.peta.de/eifreihttps://www.peta.de/eierhttps://www.peta.de/themen/Eierhttps://www.peta.de/ei-alternativenPressekontakt:Lisa Kienzle, +49 711 860591-536, LisaKi@peta.deOriginal-Content von: PETA Deutschland e.V., übermittelt durch news aktuell