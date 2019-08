Ariane Melanie Springer und Axel Sven Springer verkaufen Teile ihrer Axel-Springer-Beteiligung an KKR

Berlin (ots) - Der Investor KKR hat heute mitgeteilt, dass dieEnkel des Unternehmensgründers Axel Springer, Ariane Melanie Springerund Axel Sven Springer, sich entschieden haben, das freiwilligeöffentliche Übernahmeangebot der Traviata II S.à r.l. für einen Teilihrer Aktien an der Axel Springer SE anzunehmen. Traviata II S.à r.l.ist eine Holdinggesellschaft im Besitz von Fonds, die durch KKRberaten werden.Demnach werden Ariane Melanie Springer und Axel Sven Springer fürAktien, die insgesamt etwa 3,7 Prozent des Grundkapitals der AxelSpringer SE entsprechen, das Übernahmeangebot in der laufendenweiteren Annahmefrist annehmen. Mit ihren restlichen Aktien bleibensie weiterhin als unabhängige Aktionäre an dem Unternehmen beteiligt."Meine Schwester und ich sind von dem unternehmerischen Konzeptfür die Weitentwicklung von Axel Springer überzeugt. Wir unterstützendeshalb das Übernahmeangebot und wollen mit dem verbleibenden Teilunserer Beteiligung den Wandel und das Wachstum des Unternehmensweiter begleiten", sagte Axel Sven Springer.Axel-Springer-Aktionäre, die ihre Aktien noch nicht angedienthaben, können das Angebot innerhalb der weiteren Annahmefristannehmen. Diese wird am 21. August 2019 um 24:00 Uhr (MESZ) enden.Über Axel SpringerAxel Springer ist ein Medien- und Technologieunternehmen und inmehr als 40 Ländern aktiv. Mit den Informationsangeboten ihrervielfältigen Medienmarken (u. a. BILD, WELT, BUSINESS INSIDER,POLITICO Europe) und Rubrikenportalen (StepStone Gruppe und AVIVGroup) hilft die Axel Springer SE Menschen, freie Entscheidungen fürihr Leben zu treffen. Der Wandel vom traditionellen Printmedienhauszu Europas führendem Digitalverlag ist heute erfolgreichabgeschlossen. Das nächste Ziel ist gesteckt: Durch beschleunigtesWachstum will Axel Springer Weltmarktführer im digitalen Journalismusund bei den digitalen Rubriken werden. Das Unternehmen hat seinenHauptsitz in Berlin und beschäftigt mehr als 16.300 Mitarbeiterweltweit. Im Geschäftsjahr 2018 erwirtschaftete Axel Springer 71Prozent der Erlöse und 84 Prozent des Gewinns (ber. EBITDA) mitdigitalen Aktivitäten.Pressekontakt:Edda FelsAxel Springer SE+49 30 2591 77600edda.fels@axelspringer.comOriginal-Content von: Axel Springer SE, übermittelt durch news aktuell