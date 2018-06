Weitere Suchergebnisse zu "Platin":

New York (ots/PRNewswire) - Weltweiter Superstar Ariana Grande hatihre preisgekrönte, erfolgreiche Parfümmarke um ein völlig neuesDuftkonzept erweitert. In Zusammenarbeit mit LUXE Brands wird Grandeim Herbst 2018 ihr neuestes Parfüm "Ariana Grande CLOUD" auf denMarkt bringen - exklusiv über Ulta Beauty in den USA und ShoppersDrug Mart in Kanada.Ariana Grande zählt zu den einflussreichsten und erfolgreichstenKünstlern unserer Zeit. Ihre neueste Single "No Tears Left To Cry"debütierte auf iTunes in 88 Ländern weltweit als Nummer 1. Das machteGrande zum ersten Künstler der Musikgeschichte, dem es gelang, dieLead-Single der ersten eigenen vier Alben in die "Top 10" der"Billboard Hot 100" zu bringen. Bis heute ist diese Single Arianaserfolgreichstes Debüt; sie leitet über zum mit Spannung erwartetenvierten Album "Sweetener" und ihrem nun neuesten Parfüm "ArianaGrande CLOUD".Grandes Erfolg in der Schönheitsbranche hat ein ganz neues Niveauerreicht. Die Parfümmarke der Sängerin gilt als eines dererfolgreichsten Parfüms einer Berühmtheit der letzten Jahre. 2017waren mit der Parfümmarke "Ariana Grande" seit ihrer Einführung mehrals 150 Millionen US-Dollar Umsatz erzielt worden. Joel Ronkin, CEOvon LUXE Brands: "Jedes Parfüm von Ariana Grande übertrifft unsereErwartungen - verkauft sich besser, als man der Entwicklungskurveeines Parfüms von Berühmtheiten nach erwartet. Das ist ein klarerBeweis für Arianas Fähigkeit, eine Verbindung zu ihren Fans zuhalten, und ihre große Leidenschaft, diesen ein überlegenes Parfümanzubieten. Es ist uns eine unglaubliche Ehre, aufs Neue mit einemsolch einflussreichen und anspruchsvollen Künstlerzusammenzuarbeiten, und wir freuen uns auf weitere Erfolge durch dieEinführung von 'CLOUD'."Ariana Grande CLOUD ist eine freudvolle, neue, von Optimismus undHoffnung inspirierte Kreation. Das verträumt wirkende Flakon-Designunterscheidet sich von den anderen Produkten ihrer Parfümmarke. Dasstimmungshebende, süchtig machende neue Parfüm vermittelt einegedankenvolle, künstlerische Note von positiver Einstellung undGlück, die Ariana an ihre Fans weitergibt."Ich liebe Wolken, und ich liebe dieses neue Parfüm. Er gefälltmir bis jetzt am besten!", so Grande.DAS PARFÜMAriana Grande CLOUD eröffnet mit einer träumerischenKopfnotenmischung aus lockender Lavendelblüte, verbotener saftigerBirne und verführerischer Bergamotte. Die Herznote begeistert durcheinen Touch Kokosnusscreme, maßlose Praline und exotischeVanille-Orchidee. Den Abschluss bilden sinnliche Moschusstoffe undcremige Hölzer, die einem kaschmirartigen, die Sinne verführendenGefühl weichen.KOPFNOTELavendelblüteSaftige BirneBergamotteHERZNOTEKokosnusscremePralineVanille-OrchideeBASISNOTESinnliche MoschusstoffeCremige HölzerDAS DESIGNDer Flakon für Ariana Grande CLOUD ist einer natürlichen Wolkenachgestaltet. Es soll den Optimismus und jugendlichen Geisttransportieren, den man beim Blick gen Himmel empfindet - sollgleichzeitig aber auch eine Verbindung zum Konzept der "Cloud" imheutigen Digitalzeitalter knüpfen. Der elegante moderne Flakon mitseinem subtilen blauen Schimmer sitzt in einem Unterteil, das eineweiche, animiert wirkende weiße, bauschige Wolke nachempfindet. Einerhebender Moment: auf einer Wolke auszuruhen, mit Blick in einepositive Zukunft am Horizont. Der ikonische Flakon ist in einenKarton mit einem holographischen Pixel verpackt - als Brückenschlagin die digitale Welt, die uns alle verbindet.DIE PRODUKTEEau-de-Parfum-Spray, 100 ml / 59,003,4 FL OZ USDEau-de-Parfum-Spray, 50 ml / 49,001,7 FL OZ USDEau-de-Parfum-Spray, 30 ml / 39,001,0 FL OZ USDEau-de-Parfum-Handtaschenspray, 20,0010 ml / 0,33 FL OZ USDAlle Preise sind vom Hersteller empfohlene Einzelhandelspreise inUS-Dollar.Verfügbar im Herbst 2018 bei Ulta Beauty in den USA, bei ShoppersDrug Mart in Kanada und auf ArianaGrande.com. Später im Herbst wirdder Duft auch über weitere Prestige-Einzelhändler zu haben sein.INFORMATIONEN ZU ARIANA GRANDEIhre kraftvolle Stimme und ihr erstaunlicher Stimmumfang habenAriana Grande zu einer der anziehendsten und erfolgreichsten Künstlerim heutigen Popmusikgeschäft gemacht. Mit 24 Jahren blickt sie aufschon drei mit "Platin" ausgezeichnete Alben und über 18 MilliardenStreams zurück. Zudem hat sie sich vier Nominierungen für den "GrammyAward" gesichert und schaffte es mit acht Hits in die "Top 10" der"Billboard Hot 100". Mit ihrem jüngsten Album - dem von Kennernvielgelobten Album "Dangerous Woman" aus dem Jahr 2016 - übertrifftGrande mutig alle Erwartungen und bringt das komplette beeindruckendeRepertoire ihrer Stimme ein. (Nach Grandes Nennung auf der Liste der"100 einflussreichsten Persönlichkeiten" (100 Most InfluentialPeople) des Nachrichtenmagazins "Time" hieß es, ihre Stimme sei "einaußergewöhnliches, vielseitiges, grenzenloses Instrument").Seit ihrem Volllängen-Debüt mit "Yours Truly" im Jahr 2013 (mitdem bahnbrechenden, dreifach mit "Platin" ausgezeichneten Smash-Hit"The Way") hat Grande ihre erstaunliche Stimmpräsenz in einenPop-Stil weiterentwickelt, der Genre-Grenzen verwischt - versuchtsich mit gleich viel Nuanciertheit und Sicherheit in R&B, Soul undelektronischer Musik. 2014 kam "My Everything" auf den Markt - ihrzweites Album, für das sie eine "Grammy Award"-Nominierung für das"beste Pop-Gesangsalbum" (Best Pop Vocal Album) erhielt und das diesechs Mal mit "Platin" ausgezeichneten Hits "Problem" und "Bang Bang"hervorbrachte (letzterer Hit ein "Grammy"-Kandidat in der Kategorie"beste Pop-Darbietung eines Duos oder einer Gruppe" (Best PopDuo/Group Performance)). Über die Jahre hat Grande, die viele Jahreals Schauspielerin gearbeitet hat und früher auch ein Star amBroadway war, die Vielseitigkeit ihres Talents bei Auftritten in"Scream Queens" und "Hairspray Live!" unter Beweis gestellt und alsGastgeberin von "Saturday Night Live" auch ihr komödiantisches Talentgezeigt. Mit heute über 200 Millionen Menschen, die ihr in sozialenMedien folgen, hat Grande auch zahlreiche Auszeichnungen der "MTVVideo Music Awards", "iHeartRadio Music Awards" und "American MusicAwards" erhalten (einschließlich, bei Letzteren, des hoch begehrtenPreises "Künstler des Jahres" (Artist of the Year).Grande, die es als erster Künstler der Musikgeschichte geschaffthat, die Lead-Single der ersten eigenen drei Alben in die "BillboardHot 100" zu bringen, hatte für die Produktion von "Dangerous Woman"konsequentere Vorstellungen als je zuvor. "People" sprach davon, dassdas Album "feminine Macht feiert". 