AriDeka: Europäischer Aktienfonds mit solidem Anstieg!

Lieber Leser,

der AriDeka Fonds offeriert Investoren, in europäische Aktien verschiedenster Währungsregionen zu investieren. Dies ermöglicht es Anlegern, Währungsabsicherungen im Depot vorzunehmen und das Risiko zu streuen. Wer diese Gelegenheit ergreifen wollte, konnte in den vergangenen Handelsmonaten mit 12 % ein sattes Plus erreichen. Dabei zeigte sich der aktiv gemanagte Fonds zudem als vergleichsweise günstig, da die Verwaltungsgebühr lediglich 1,25 % beträgt. Die Volatilität (Schwankungsbreite) der zurückliegenden 12 Monate ist mit 14 % sogar sehr niedrig, sodass der Fonds unter Fondsexperten als vergleichsweise sichere Alternative gilt.

Fonds im Aufwärtstrend

Technische Analysten attestieren dem Fondsmanagement aktuell einen kräftigen Aufwärtstrend. Das wichtigste Signal dafür ist der sogenannte GD200, der gleitende Kursdurchschnitt der vergangenen 200 Handelstage. Der Abstand darauf beträgt 8 % und ist damit im Fondssektor überdurchschnittlich hoch. Der Fonds ist im Handel relativ günstig, da der „Spread“ als der Unterschied zwischen An- und Verkaufskursen mit 0,97 % derzeit niedrig ist.

Das 12-Monats-Hoch 69,55 Euro hat der Fonds justament erreicht, sodass es aus Sicht der technischen und charttechnischen Analyse nur noch ein kleiner Schritt bis zum 15-Jahres-Hoch 78,19 Euro vom 16. Juli 2007 sein sollte.

Der Fonds ist unter den europäischen Aktienfonds deutlich im grünen Bereich und vergleichsweise günstig.

Ein Beitrag von Frank Holbaum.