Argus und Qualcomm geben eine gemeinsame innovative Lösung für Automotive Cyber Security bekannt

Tel-Aviv, Israel (ots/PRNewswire) -Die auf der CES 2017 vorgestellte integrierte Lösung hilft,modernste Cyberangriffe auf Infotainment- und Telematik-Einheiten zuerkennen und zu verhindern.Argus Cyber Security (http://argus-sec.com/), das weltweit größteunabhängige Unternehmen für Cybersicherheit bei Kraftfahrzeugen, gabheute eine neue, integrierte Lösung zur Verbesserung derSicherheitsfunktionen vernetzter Kraftfahrzeuge bekannt. Die Lösungbesteht aus der Argus-Suite für Verbindungssicherheit und aus demhochintegrierten Qualcomm® Snapdragon(TM) 820A-Prozessor, einemProdukt von Qualcomm Technologies. Die Argus-Suite fürVerbindungssicherheit ist dafür ausgelegt, fortschrittlicheCyberangriffe zu erkennen und zu verhindern, so dass Angreifer nichtin Infotainment- und Telematik-Einheiten in Kraftfahrzeugeneindringen können. Argus und Qualcomm werden eine gemeinsameVerteidigungslinie gegen kritische Schwachstellen bei der Ausführungvon Codes und anderer Sicherheitslücken aufbauen und dazu beitragen,eine sichere und datengeschützte Verwendung vernetzterKfz-Technologien zu unterstützen.(Logo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20160721/391784LOGO )Die Lösung und ihre plattformübergreifenden Systemfunktionen(Kompatibilität mit Linux, QNX, Android und anderen Betriebssystemen)werden am Stand von Qualcomm Technologies Automotive auf der CES®2017, Halle Nord #5609, vorgestellt."Die Entscheidung von Argus, unseren Prozessor Snapdragon 820A inseine Suite für Verbindungssicherheit einzubinden, ist eine idealeLösung", sagte Nakul Duggal, Vice President Product Management,Qualcomm Technologies, Inc. "Die Sicherung vernetzter Komponentengegen potenzielles Eindringen ist von entscheidender Bedeutung, undwir freuen uns, dass der Prozessor Snapdragon 820A bei derVerwirklichung dieses Ziels eine Schlüsselfunktion übernehmen wird."Argus bietet umfassende Lösungs-Suites und Services, die von einemExperten-Team mit jahrzehntelanger Erfahrung sowohl in derCybersicherheit als auch in der Automobilindustrie entwickelt wurden.Argus will seinen Kunden helfen, den Bedrohungen immer einen Schrittvoraus zu bleiben, und bietet innovative Lösungen auf der Grundlagevon vielen angemeldeten und erteilten Patenten im Automobilbereichan. Das Automotive Cyber Security Forschungsteam von Argus istaktuell das größte in der gesamten Branche. Das preisgekrönteForschungsteam von Argus ist in Bezug auf aktuelle und zukünftigeCyberbedrohungen der Konkurrenz stets voraus und stellt somit sicher,dass die Kunden von Argus stets auf dem neuesten Stand bleiben."Qualcomm Technologies beliefert als Erstausrüster Unternehmen miteiner fortschrittlichen, direkt einbaubaren Lösung fürCybersicherheit bei Kraftfahrzeugen. Dies ist ein weiterer proaktiverSchritt, den Argus unternimmt, um die Verteidigung gegenCyberbedrohungen zu erleichtern, heute und auf lange Zeit in derZukunft", sagte Yoni Heilbronn, Vice President Marketing bei Argus."Es ist von entscheidender Bedeutung, dass in die vernetztenKraftfahrzeuge von morgen die besten mehrschichtigen Lösungen fürCybersicherheit eingebaut werden. Die Integration des ProzessorsSnapdragon 820A in unsere Argus-Lösung wird unsere Mission, allePersonenkraftwagen und Nutzfahrzeuge auf der Straße gegenHackerangriffe zu schützen, auf lange Zeit unterstützen."Über Argus Cyber SecurityArgus ist das weltweit größte unabhängige Unternehmen fürAutomobil-Cybersicherheit. Die umfassenden und bewährtenLösungs-Suites von Argus schützen vernetzte Personenkraftwagen undNutzfahrzeuge vor Cyberangriffen. Mit jahrzehntelanger Erfahrung inden Bereichen Cybersicherheit und Automobilindustrie bietet Argusinnovative Sicherheitsmethoden und bewährtesComputernetzwerk-Know-how mit fundierter Kenntnis der Best Practicesin der Automobilindustrie. Zu den Argus Kunden zählen Autohersteller,ihre Tier-1-Zulieferer und Anbieter von Aftermarket-Konnektivität.Argus wurde 2013 gegründet, sein Hauptsitz befindet sich in Tel Aviv,Israel, und das Unternehmen unterhält Niederlassungen in Michigan,Silicon Valley, Stuttgart und Tokio. Weitere Informationen finden Sieunter argus-sec.com (https://argus-sec.com/argus-solution-suites/).@ArgusSec (https://twitter.com/ArgusSec) | LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/argus-cyber-security?trk=biz-companies-cym)Qualcomm und Snapdragon sind Handelsmarken von QualcommIncorporated, registriert in den Vereinigten Staaten und in anderenLändern. Qualcomm Snapdragon ist ein Produkt von QualcommTechnologies, Inc.Argus Presse-Kontakt:Brandon Weinstockargus@headline-media.com+1-914-336-4878Original-Content von: Argus Cyber Security, übermittelt durch news aktuell