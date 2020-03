Argus und NXP stärken die Cybersicherheit von Fahrzeugen mit einer gemeinsamen Softwarelösung für Automobil-Ethernet-Netzwerke

Tel Aviv, Israel (ots/PRNewswire) - Die gemeinsame Softwarelösung von ArgusEthernet IDS, integriert mit NXP S32G-Fahrzeugnetzwerkprozessoren, ermöglichtMobilitätsinnovationen und schützt die Ethernet-Netzwerke im Fahrzeug vorCyber-Angriffen, um die Konnektivität und Sicherheit der Fahrer zugewährleisten.Argus Cyber Security (http://argus-sec.com/) , ein weltweit führender Anbietervon Cybersicherheit im Automobilbereich, und NXP® Semiconductors, der weltweitgrößte Anbieter von Halbleitern für die Automobilindustrie, kündigen eine neueintegrierte Lösung an, die es Automobilherstellern ermöglicht, dieEthernet-Netzwerkkommunikation auf Basis des NXP S32G-Fahrzeugprozessors(https://www.nxp.com/S32G) zu schützen. Die Lösung wird am 26. März, 19:30 UhrIST, auf der Webseite von NXP Experience(https://register.gotowebinar.com/register/5313439824720920579) vorgestellt.Da Ethernet-Netzwerke zu einer immer wichtigeren Komponente fürFahrzeugarchitekturen und vernetzte und automatisierte Mobilität werden, stehtdie Automobilindustrie vor neuen Herausforderungen und Risiken im Bereich derCybersicherheit. Fahrzeugsicherheit hat die höchste Priorität, daher ist esentscheidend, dass sich Automobilhersteller auf Cyber-Sicherheitslösungen aufhöchstem Niveau verlassen können, um den Fahrzeuginsassen optimalen Schutz gegenCyber-Bedrohungen zu bieten.Die gemeinsame Lösung besteht aus den folgenden Komponenten:- Ethernet Intrusion Detection System (IDS) von Argus, das böswilligeAktivitäten auf Netzwerk- und Anwendungsebene erkennt, um die Konnektivitätund den Schutz der Fahrer stets aufrechtzuerhalten. Mit fundierter Erfahrungdie sich aus Erkenntnissen umfangreicher Cyber-Forschung über das Verhaltenvon Fahrzeugnetzwerken speist, identifiziert das Ethernet-IDS von Argus(https://argus-sec.com/argus-invehicle-network-protection/)Kommunikationsverhalten, das andernfalls übersehen werden könnte. Die Lösungmeldet Angriffe an das Automotive Security Operation Center (ASOC) desAutoherstellers, sodass das Ereignis analysiert und mit Lösungen wie der ArgusFleet Protection (https://argus-sec.com/argus-fleet-protection/) über diegesamte Flotte hinweg erfasst und verwaltet werden kann.- S32G-Prozessor von NXP, ein wichtiger Baustein für zukünftige Fahrzeuge, dermehr als zehnmal so leistungsfähig und vernetzt ist wie die bisherigeNXP-Produktreihe an Kfz-Gateway-Geräten. Diese Geschwindigkeiten schaffen neueMöglichkeiten mit serviceorientierten Gateways. Die integrierteNetzwerkbeschleunigungstechnologie des S32G Prozessors entlastet denMulticore-Prozessor von Arm® Cortex®, um sich auf wertvolle Dienste zukonzentrieren.Die kombinierte Lösung ermöglicht es Fahrzeugherstellern, die aktuellenRichtlinien und die bevorstehenden Vorschriften von UNECE(https://argus-sec.com/unece-wp29-automotive-cyber-security-requirements/) fürdie Typgenehmigung von Fahrzeugen im Hinblick auf die Cybersicherheiteinzuhalten und die Fahrzeugsysteme mit der Fähigkeit auszustatten,Cybersicherheitsvorfälle zu erkennen und darauf zu reagieren."Durch die Integration von Argus Ethernet IDS mit dem NXP S32G-Prozessor könnenAutohersteller mit der Gewissheit der besten Cybersicherheit die Entwicklung undden Einsatz fortschrittlicher Fahrerassistenzsysteme (ADAS), modernerserviceorientierter Gateways und anderer Mobilitätsinnovationen beschleunigen",sagte Nir Rozen, VP Product bei Argus Cyber Security. "Zusammen mit NXP schützenwir einige der wichtigsten Komponenten eines Fahrzeugs.""Wir freuen uns, mit Argus zusammenzuarbeiten, um erweiterteEthernet-IDS-Funktionen zu ermöglichen, die dieNetzwerkbeschleunigungstechnologie nutzen, die NXP mit dem S32G auf demAutomobilmarkt eingeführt hat", sagte Brian Carlson, Director of Product LineManagement für Vehicle Network Processors bei NXP. "Mit unserem kombiniertenFachwissen bieten wir den Kunden in der Automobilindustrie eine differenzierteIDS-Lösung, die die Sicherheit künftiger vernetzter Fahrzeuge erhöhen kann."Argus und NXP werden am 26. März um 19:30 Uhr IST eine 30-minütigeMini-Tech-Sitzung veranstalten, um die Ethernet-IDS-Lösung auf der Webseite vonNXP eXperience (https://register.gotowebinar.com/register/5313439824720920579)zu diskutieren und vorzustellen.Über Argus :Als weltweit führendes Unternehmen im Bereich der Cybersicherheit in derAutomobilindustrie bietet Argus bewährte professionelle Dienstleistungen fürSoftwarelösungen im Fahrzeug und ein Automotive Security Operation Center(ASOC). Argus Produkte, die derzeit in der Serienproduktion eingesetzt sind undServiceleistungen tragen zum Schutz, zur Erkennung und zur Reaktion aufCyber-Angriffe bei, die auf jede Fahrzeugkomponente, jedes Netzwerk oder jedePostproduktionsflotte abzielen. Mit jahrzehntelanger Erfahrung sowohl im Bereichder Cybersicherheit als auch im Automobilbereich hilft das preisgekrönteForschungsteam von Argus, bestehende und potenzielle Risiken, Bedrohungen undSchwachstellen in den Netzwerkelementen des Fahrzeugs und anderenSchlüsselkomponenten zu identifizieren und gleichzeitig die Kunden auf neueVorschriften vorzubereiten. Zu den globalen Kunden gehören Automobilhersteller,ihre Tier-1-Zulieferer und Anbieter von Konnektivität auf dem Aftermarket. Arguswurde 2013 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Tel-Aviv, Israel, mit Büros inMichigan, Stuttgart, Tokio, Shanghai und Seoul. 