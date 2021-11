Argus Cyber Security wird zum Gewinner der CLEPA Innovation Awards 2021 gekürt

Tel-Aviv, Israel (ots/PRNewswire) -Renommiertes europäisches Preisverleihungsprogramm würdigt Argus' innovative Cyber-Sicherheitslösung für elektronische Steuergeräte (ECUs) in der AutomobilindustrieArgus Cyber Security (https://argus-sec.com/), ein weltweit führender Anbieter von Cybersicherheit für vernetzte Mobilität, gab heute bekannt, dass das Unternehmen als Gewinner der CLEPA Innovation Awards 2021 in der Kategorie Konnektivität und Automatisierung ausgewählt wurde. Die Auszeichnung würdigt die neuartige ECU-Schutz Suite von Argus, die Cyberangriffe auf alle Arten von Fahrzeugsteuergeräten, einschließlich Telematik- und Multimediasystemen und ADAS-Einheiten erkennt und abwehrt und die Vorfälle an die Argus-Solution Vehicle Security Operation Center (VSOC) zur weiteren Analyse und Reaktion aus der Cloud übermittelt.Da moderne Fahrzeugplattformen (ECUs) immer intelligenter und vernetzter werden, sind sie auch immer mehr Cybersicherheitsproblemen ähnlich denen in der IT ausgesetzt. Cyberangriffe in der Automobilindustrie bedienen sich inzwischen ausgefeilter Techniken, mit denen IT-Netzwerke kompromittiert werden, darunter mehrstufige anhaltende Angriffe, die Ausnutzung von Zero-Day-Schwachstellen und die Installation von Malware. Ein aufgebrochenes Fahrzeug könnte zu großen Schäden mit schwerwiegenden Sicherheitsfolgen führen. Leider wurden die vorhandenen Standardlösungen für die Integrität von Steuergeräten nicht für diese komplexen Cyberbedrohungen entwickelt.Argus ECU Protection (https://argus-sec.com/argus-ecu-protection/)ist eines der ersten Host Intrusion Detection and Prevention Systems (IDPS), das speziell für diese erweiterte Angriffsfläche der heutigen vernetzten Fahrzeuge entwickelt wurde. Argus ECU Protection, das mittlerweile bei neun Fahrzeugherstellern in der Produktion eingebaut wird und von ASPICE L2 zertifiziert wurde, kombiniert erstklassige IT-Sicherheit mit Funktionen, die von Grund auf spezifisch für die Fahrzeugumgebung entwickelt wurden. Darüber hinaus ist Argus ECU Protection Teil des umfassenden Cybersicherheitsportfolios von Argus, das Fahrzeugherstellern die Möglichkeit bietet, Angriffe, Bedrohungen und Schwachstellen im Fahrzeug und in der Cloud zu erkennen, zu verhindern und darauf zu reagieren.Der vom Europäischen Verband der Automobilzulieferer (CLEPA) durchgeführte Innovationspreis zeichnet innovative Spitzenleistungen im gesamten Ökosystem der Automobilzulieferer aus. Die Preisträger wurden von einer internationalen Expertenjury ausgewählt, die den Ehrgeiz hat, die Auswirkungen und die Qualität der Innovation sowie ihre Bereitschaft, in hart umkämpfte und innovative Märkte einzutreten, berücksichtigt."Es ist eine Ehre, zusammen mit Branchenführern wie Continental als Gewinner des CLEPA Innovation Award 2021 ausgewählt zu werden", sagte Ronen Smoly, CEO von Argus. "Unsere bahnbrechende Technologie verändert die Art und Weise, wie Fahrzeughersteller den Fahrzeugschutz angehen, und wird in den nächsten Jahren mehrere zehn Millionen Fahrzeuge schützen. Die Verleihung des CLEPA Innovation Award 2021, die auf die Verleihung des AutoTech Breakthrough Innovation of the Year Award folgt, ist eine große Bestätigung unseres innovativen Ansatzes und unserer technologischen Führungsrolle im Bereich der Cybersicherheit in der Automobilindustrie."Informationen zu Argus Cyber SecurityArgus, ein weltweit führender Anbieter von Cybersicherheit für vernetzte Mobilität, bietet modulare Onboarding- und Offboard-Fahrzeug-Cybersicherheitsprodukte und -dienstleistungen an, um alle Formen der vernetzten Mobilität vor Cyberangriffen zu schützen. Zu den Kunden zählen Fahrzeughersteller, deren Zulieferer und Anbieter von vernetzter Mobilität.Das Cybersicherheitsteam von Argus bietet eine breite Palette von Dienstleistungen an, um unsere Kunden bei der Integration von Cybersicherheitspraktiken und -prozessen in den gesamten Produktlebenszyklus und bei der Einhaltung von Vorschriften zu unterstützen. Die innovativen Methoden und Lösungen von Argus basieren auf jahrzehntelanger Cybersicherheits- und Automobilforschung und haben in über 70 erteilten und angemeldeten Patenten ihren Höhepunkt gefunden.Argus wurde 2013 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Tel Aviv, Israel, mit Niederlassungen in Michigan, Stuttgart, Frankreich, Tokio, Shanghai und Korea. Argus ist eine unabhängige Tochtergesellschaft von Elektrobit (https://www.elektrobit.com/), einem führenden Anbieter von Softwareprodukten und Dienstleistungen für die Automobilindustrie. Besuchen Sie Argus Cyber Security unter https://www.argus-sec.com.