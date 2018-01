Argus Cyber Security kooperiert mit Renesas, um vernetzte und autonome Fahrzeuge vor Cyber-Angriffen zu schützen

Las Vegas (ots/PRNewswire) -Die beiden Unternehmen haben gemeinsam Argus ConnectivityProtection und Argus Lifespan Protection in die RenesasRechnerplattform "R-Car H3" für fortschrittliche Unterstützung derFahrsicherheitssysteme und für die bordeigenen InfotainmentsystemeintegriertArgus Cyber Security (https://argus-sec.com/), ein weltweitführendes Unternehmen für Cybersicherheit im Automobilsektor, gabheute die Einbindung von zwei seiner Lösungssuiten bei RenesasElectronics Corporation (https://www.renesas.com/) (TSE: 6723), einemführenden Anbieter von fortschrittlichen Halbleiterlösungen, bekannt.Die Integration dient dem Schutz der Fahrzeug-Infotainment- undTelematikeinheiten, die für Cyber-Attacken die potentiellverwundbarsten Angriffsflächen in vernetzten und autonomen Fahrzeugendarstellen. Argus Connectivity Protection(https://argus-sec.com/argus-connectivity-protection/) und ArgusLifespan Protection(https://argus-sec.com/argus-lifespan-protection/) wurden in dasR-Car H3 System-on-Chip (SoC) von Renesas integriert, eineRechnerplattform-Lösung im Automobilbereich für fortschrittlicheFahrerassistenzsysteme und Infotainmentsysteme im Fahrzeug.(Logo:https://mma.prnewswire.com/media/452675/Argus_Cyber_Security.jpg )Die gemeinsame Lösung wird vom 9. - 12. Januar in Las Vegas aufder CES 2018 im AGL Showcase(https://www.automotivelinux.org/event/ces-2018) bei der CES TechWest im The Venetian ausgestellt und ist ebenfalls im Rahmen derGENIVI CES 2018 Networking Reception(https://genivi2018ces.eventbrite.com)[*] zu sehen, die am 9. Januarim Bellagio Hotel stattfindet.Argus Connectivity Protection verhindert die Installation vonMalware, erkennt Betriebssystemanomalien, isoliert verdächtigeAktivitäten und sorgt dafür, dass sich Angriffe nicht auf dasbordeigene Fahrzeugnetzwerk ausbreiten können. Argus LifespanProtection ermöglicht es Automobilherstellern und Fuhrparkmanagern,den Zustand ihrer Fahrzeugflotte in Hinblick auf Cybersicherheitkontinuierlich in der Cloud online zu überwachen. Argus LifespanProtection bietet auch umfangreiche Datenanalysen zur Identifizierungvon Angriffsmustern und neu auftretenden Attacken und ermöglicht es,die Fahrzeugflotte durch Over-the-Air-Sicherheitsupdateszukunftsfähig zu schützen. Die integrierte Lösung kombiniert dieTechnologien beider Unternehmen und ermöglicht esAutomobilherstellern damit, die nahtlose Einbettung wichtigerMaßnahmen zur Cybersicherheit, ohne Produktionszyklen zubeeinträchtigen oder Projektrisiken zu erhöhen."Wir freuen uns, unsere Cybersicherheitslösungen in R-Car H3 vonRenesas zu integrieren. Dies ist eine Schlüsselkomponente für dieWeiterentwicklung der vernetzten und autonomen Fahrzeuge und markiertdamit einen weiteren Meilenstein in unserer Mission, alle Fahrzeugeim Straßenverkehr vor Cyber-Angriffen zu schützen", sagte YoniHeilbronn, Chief Marketing Officer von Argus Cyber Security. "Autoswerden zusehends stärker vernetzt und das Zeitalter der autonomenFahrzeuge rückt immer näher. Es ist daher von entscheidenderBedeutung, dass alle Beteiligten in der automobilen Lieferkette derCybersicherheit einen Vorrang einräumen und den Automobilherstellerndie Möglichkeit anbieten, vernetzte Fahrzeuge während ihrer gesamtenLebensdauer vor Cyber-Attacken zu schützen, unabhängig vom jeweiligenAngriffsvektor"."Wir freuen uns sehr, dass wir den Systemlieferanten in derFahrzeugindustrie die Vorteile des R-Car H3 SoC von Renesas anbietenkönnen, welche leistungsstarke Rechnerperformance für denAutomotive-Bereich, Unterstützung für funktionale Sicherheit und fürdie Argus Cyber Security-Lösungen zum Schutz im Cyberspacebeinhalten. Die Integration der erstklassigen Cybersecuritylösungenvon Argus in Renesas' R-Car H3 SoC stellt sicher, dass automatisierteFahrzeugplattformen von Grund auf sicher sind und im Straßenverkehrvor dynamischen Cyber-Angriffen dauerhaft geschützt bleiben",erklärte Yoshiyuki Matsumoto, Vice President of AutomotiveInformation Solution Business Division bei Renesas ElectronicsCorporation. "Cybersicherheit ist unerlässlich, wenn wir die enormenVorteile von fortschrittlichen Fahrsystemen nutzen wollen. DiesePartnerschaft wird eine wichtige Rolle bei der Erreichung diesesZiels spielen".* Für die Teilnahme an der GENIVI CES 2018 Networking Reception(https://GENIVI2018CES.eventbrite.com/)) ist eine Voranmeldungerforderlich.Informationen zu Argus Cyber SecurityArgus, ein weltweit führendes Unternehmen für Cybersicherheit imAutomobilsektor, liefert umfassende und bewährte Lösungssuiten, dievernetzte Pkw und Nutzfahrzeuge vor Cyber-Angriffen schützen. Mitjahrzehntelanger Erfahrung sowohl in der Cybersicherheit als auch inder Automobilwirtschaft bietet Argus innovative Sicherheitsmethodenund erprobtes Computer-Netzwerk-Know-how mit einem fundiertenVerständnis für Best Practices in der Kraftfahrzeugindustrie. Zu denKunden zählen Automobilhersteller, deren Tier-1-Zulieferer,Flottenbetreiber und Anbieter von Aftermarket-Konnektivität. Das 2013gegründete Argus hat seinen Hauptsitz in Tel Aviv, Israel, undunterhält Niederlassungen in Michigan, Silicon Valley, Stuttgart undTokio.Argus ist ein unabhängiges Unternehmen von Elektrobit(https://www.elektrobit.com), einem führenden Anbieter von AutomotiveSoftware Produkten und Dienstleistungen.@ArgusSec (https://twitter.com/ArgusSec) | LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/argus-cyber-security/?trk=biz-companies-cym)Argus Pressekontakt:Brandon Weinstockargus@headline.media+1-914-336-4878Original-Content von: Argus Cyber Security, übermittelt durch news aktuell