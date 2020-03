Argumente gegen E-Zigarette oder Tabakerhitzer bei Sekundärprävention von Gefäßerkrankungen schwinden - JAHA zieht Studie zurück (FOTO)

Starnberg (ots) - Die Arbeitsgruppe von Stanton Glantz vom Center for TobaccoControl Research and Education an der University of California, San Francisco,USA, publizierte 2019 einen viel beachteten Artikel in der amerikanischenKardiologenzeitschrift Journal of the American Heart Association (JAHA) mit demTitel "Electronic Cigarette Use and Myocardial Infarction Among Adults in the USPopulation Assessment of Tobacco and Health". Die Wissenschaftler kamen zu demErgebnis, dass "wenn statistisch für das Rauchen brennbarer Zigarettenadjustiert wird, der gelegentliche und der tägliche Gebrauch von E-Zigarettenmit einem erhöhten Risiko für einen Myokardinfarkt verbunden ist." Außerdemschlossen sie, dass "die Wirkung von E-Zigaretten denen herkömmlicher Zigarettengleicht und die gleichzeitige Verwendung von E-Zigaretten und herkömmlichenZigaretten sogar ein doppelt so hohes Risiko hat wie die alleinige Verwendungeines der beiden Produkte."Grundlage dieser Aussagen war eine Befragung von 26.447 Erwachsenen zwischenSeptember 2013 und Dezember 2014 mit erneuter Reevaluation zwischen Oktober 2014bis Oktober 2015. Diese Befragung wurde von den Autoren aber nicht selbstdurchgeführt, sondern als Teil einer nationalen repräsentativenbevölkerungsbasierten Kohortenlängsstudie zur Verwendung von Tabakerzeugnissenbzw. deren Gesundheitswirkung. Nun wurde den JAHA-Herausgebern bewusst, dass dieUmfrage in dem oben genannten Artikel bestimmte Informationen nicht vollständigberücksichtigte, und sie überprüften den Peer-Review-Prozess, der diePublikation der Studie befürwortet hatte.Dieser neue Überprüfungsprozess kam zu dem Schluss, dass die wichtige Frage derStudie, ob die Myokardinfarkte vor oder nach dem Beginn des Gebrauchs vonE-Zigaretten auftraten, nicht klar nachvollzogen werden konnte und forderten dieAutoren auf, zusätzliche Daten, z.B. zum Alter beim ersten Myokardinfarkt oderzum Alter beim ersten Gebrauch einer E-Zigarette, zu liefern. Daher wurden dieAutoren Dr. Bhatta und Dr Glantz aufgefordert, eine Analyse unterBerücksichtigung des Zeitpunkts der erstmaligen Verwendung von E-Zigarettendurchzuführen. Die Autoren stimmten dem Verlangen der Herausgeber zwar zu,lieferten diese Analyse aber nicht, da sie nach eigenen Angaben nicht auf dieDaten zugreifen können. Angesichts dieser Probleme sind die Verantwortlichen desJAHA besorgt, dass die Schlussfolgerung der Studie unzuverlässig ist und habenden Artikel von der Veröffentlichung in JAHA zurückgenommen.Negative Schlagzeilen werden immer schnell verbreitet. Die Rücknahme einerwissenschaftlichen Publikation zur Korrektur dieser negativen Schlagzeilevollzieht sich immer leise. Bei der teils kontroversen Diskussion über denNutzen von E-Zigaretten und Tabakerhitzern zur Sekundärprävention vonGefäßerkrankungen in Deutschland, sollte dies aber berücksichtigt werden. DerVersuch, den medizinischen Nutzen von E-Zigaretten und Tabakerhitzern, bzw.potentiellen Risiken, die mit dem Gebrauch einhergehen wissenschaftlich zuuntermauern, ist lobenswert. Die Rücknahme dieser Publikation zeigt aber, wieschwierig dies ist und dass vorschnelle unvollständige Analysen dem Thema eherschaden als nutzen.Wichtig für die weitere Diskussion ist, darauf hinzuweisen, dass die selbenAutoren auf der gleichen Datenbasis wenig später eine zweite Publikation zuLungenerkrankungen und E-Zigaretten im American Journal of Preventive Medicinepubliziert haben. Wenn der Zeitpunkt des Beginns des erstmaligen Konsums einerE-Zigarette auch hier nicht nachvollzogen werden kann, bleibt abzuwarten, obauch dieses Journal die Publikation zurückzieht.Insgesamt wird Desinformation durch unzulängliche Publikationen und derenVerbreitung durch die Medien in der Fachwelt als gefährlich eingestuft. Dies istaus der Diskussion in verschiedenen Foren abzulesen: Wir müssen offen undkritisch gegenüber der Wissenschaft sein, so der Tenor. Dabei sollten wirzweimal nachdenken, wenn wir Geschichten über heiß umkämpfte Themen imGesundheitswesen lesen. Bei Themen, die viel Aufmerksamkeit erregen,veröffentlichen Zeitschriften möglicherweise eher Forschungsergebnisse mit nichtadäquaten Methoden oder nicht belastbaren Schlussfolgerungen, und die Gutachtergehen möglicherweise weniger kritisch vor als sonst. Alarmierende Schlagzeilensind eingängig, aber Fehlinformationen könnten auch tödlich sein.Autor: Knut Kröger, KrefeldReference:Retraction to: Electronic Cigarette Use and Myocardial Infarction Among Adultsin the US Population Assessment of Tobacco and Health. J Am Heart Assoc.2020;9:e014519. Bhatta DN, Glantz SA. Electronic Cigarette Use and MyocardialInfarction Among Adults in the US Population Assessment of Tobacco and Health. JAm Heart Assoc. 2019;8:e012317. Bhatta DN, Glantz SA. Association of E-CigaretteUse With Respiratory Disease Among Adults: A Longitudinal Analysis. Am J PrevMed. 2020;58:182-190Pressekontakt:Frank Kamperhofffkamperhoff@md-institute.comWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/79730/4535962OTS: Medical Data Institute GmbHOriginal-Content von: Medical Data Institute GmbH, übermittelt durch news aktuell