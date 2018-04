Argos Therapeutics: Heftiger Absturz an der Börse!

Argos Therapeutics musste seine Anleger in der vergangenen Woche schwer enttäuschen. Das Unternehmen stellte Studien für die Behandlung von Nierenzellkarzinomen überraschend ein. Die Ergebnisse bisher waren wohl alles andere als zufriedenstellend. An der Börse sorgte die Nachricht für abstürzende Kurse. Allein am Donnerstag ging es um fast 70 Prozent bergab. Am Freitag setzten sich die Verluste weiter fort, -13,82 Prozent standen ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Robert Sasse.