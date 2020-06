Argo: DAS sind mal Neuigkeiten!

An der Heimatbörse New York notiert Argo per 03.06.2020, 14:54 Uhr bei 32.37 USD. Argo zählt zum Segment "Schaden- und Unfallversicherung".

Diese Aktie haben wir in 8 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Dividende: Die Dividendenrendite beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 3,92 Prozent und liegt damit 0,8 Prozent nur leicht über dem Branchendurchschnitt (Branche: Versicherung, 3,12). Die Argo-Aktie bekommt von der Redaktion für diese Dividendenpolitik deshalb eine "Hold"-Bewertung. Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.

2. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Finanzen") liegt Argo mit einer Rendite von -53,87 Prozent mehr als 59 Prozent darunter. Die "Versicherung"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 5,32 Prozent. Auch hier liegt Argo mit 59,19 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.

3. Fundamental: Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Auf dessen Basis ist Argo mit einem Wert von 29,4 deutlich günstiger als das Mittel in der Branche "Versicherung" und daher unterbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 42,2 , womit sich ein Abstand von 30 Prozent errechnet. Daher stufen wir den Titel als "Buy"-Empfehlung ein.