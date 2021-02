Argo-Blockchain-Aktie: Das ist ganz schlechtes Timing!

Der Höhenflug bei den Kryptowährungen führt derzeit zu regelrecht verrückten Verhältnissen. Um Bitcoin und Co. zu schürfen, kaufen Miner seit geraumer Zeit alles an Hardware auf, was ihnen in die Finger kommt. Dadurch sind Grafikkarten für normale Kunden so gut wie nicht mehr lieferbar.

Auch Argo Blockchain plant, in Zukunft noch mehr Kryptowährungen zu schürfen und kündigte dafür kürzlich eine neue Anlage ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung