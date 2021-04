Argo Blockchain-Aktie: Was ist denn hier los?

Die Kryptowährungen setzen dieser Tage unverändert ihren eindrucksvollen Erfolgszug fort, der sich nun schon seit Monaten hinzieht. Sowohl Bitcoin als auch Ethereum konnten jüngst neue Höchststände erreichen, was für die Argo Blockchain-Aktie eigentlich ein hervorragender Nährboden sein sollte.

Statt ansehnlicher Zugewinne bekamen die Anleger in der laufenden Woche allerdings heftige Verluste zu sehen. Am Dienstag ging es um knapp 13 Prozent in ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung