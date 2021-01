Argo-Blockchain-Aktie: Passiert da noch was?

Weitere Suchergebnisse zu "Ballard Power":

Es scheint fast so, als hätten die Spekulanten dieser Tage interessantere Ziele als den Bitcoin gefunden. Jener verhält sich überraschend ruhig an den Märkten. Für Schlagzeilen sorgt stattdessen die Gamestop-Aktie, bei der sich geradezu verrückte Szenen abspielen. Die ruhe bei den Kryptocoins sorgt dafür, dass die Argo-Blockchain-Aktie keinen leichten Stand hat. Jene musste am gestrigen Dienstag mit Kursverlusten von 4,2 Prozent leben. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!