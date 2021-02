Argo-Blockchain-Aktie: Nur kurze Korrektur?

Argo-Blockchain-Aktie: in den jüngsten Handelstagen kam es zu einer kleinen Korrektur, so wie auch am Gesamtmarkt. Die Frage, die sich nun stellt, ist, wird die Korrektur stärker ausfallen? In der Regel ist es so, dass nach sehr starken Anstiegen auch sehr starke Korrekturen erfolgen. Auf der Grafik ist die logarithmische Chart Darstellung zu sehen.

Logarithmisch deswegen, weil ansonsten die Anstiege nicht mit ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen! zur Originalmeldung