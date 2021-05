Argo Blockchain-Aktie: Kann das Zufall sein?

Nur wenige Tage nach offener Kritik von Elon Musk an der Umweltbilanz des Bitcoin prescht Argo Blockchain mit der Ankündigung einer neuen Partnerschaft nach vorne. Zusammen mit DMG Blockchain will das Unternehmen an Lösungen arbeiten, um die Digitalwährung in Zukunft vollständig von der Verwendung fossiler Brennstoffe zu befreien. Möglich werden soll das durch ein sogenanntes Krypto-Klima-Abkommen. Dabei handelt es sich vereinfacht ausgedrückt ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!