Argo Blockchain-Aktie: Ist das ein böses Omen?

An den Kryptomärkten vollzieht sich derzeit eine heftige Korrektur und die Argo Blockchain-Aktie kann sich der Katerstimmung dort nicht entziehen. Tatsächlich verliert das Papier sogar noch heftiger an Wert als viele Kryptowährungen. Bereits vergangene Woche kämpften die Anleger mit spürbaren Verlusten, am Dienstagmorgen ging es dann schlagartig um weitere 20 Prozent in Richtung Keller.

Zum Zeitpunkt des Entstehens dieses Artikels ist die ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung