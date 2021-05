Argo Blockchain-Aktie: Häßliche Entwicklung!

Argo Blockchain – Diese Marke sollte Entspannung bringen!

Der Abverkauf geht bei der Argo Blockchain-Aktie weiter. So wurde am letzten Handelstag ein neues Kurstief auf Tagesschlusskursbasis generiert. Damit befindet sich das Papier in Richtung der glatten und psychologisch interessanten 1,00 EUR Marke.

Oftmals können solch psychologische Marken eine Rolle spielen. Zudem kommt der gleitende Durchschnitt mit der Periode 200 ebenso bei 1,02