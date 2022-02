Argentinien verurteilt russischen Angriff auf die Ukraine

BUENOS AIRES (dpa-AFX) - Argentinien hat den Angriff der russischen Streitkräfte auf das Nachbarland Ukraine verurteilt. "Argentinien bekräftigt seine entschiedene Ablehnung des Einsatzes von Waffengewalt und fordert Russland auf, die Militäraktionen in der Ukraine einzustellen", sagte Regierungssprecherin Gabriela Cerruti am Donnerstag. In einer Erklärung des Außenministeriums in Buenos Aires hieß es: "Argentinien bekennt sich zu den wichtigsten Grundsätzen des internationalen Zusammenlebens, lehnt den Einsatz von Waffengewalt entschieden ab und bedauert zutiefst die Eskalation der Lage in der Ukraine. Gerechte und dauerhafte Lösungen können nur durch einen Dialog und gegenseitige Verpflichtungen erreicht werden, die die notwendige friedliche Koexistenz gewährleisten."

Während der Eskalation des Konflikts zwischen Russland und der Ukraine in den vergangenen Wochen hatte die argentinische Regierung keine klare Position bezogen. Anfang Februar war Präsident Alberto Fernández noch in Moskau zu Besuch und bot dem russischen Staatschef Wladimir Putin an, die Beziehungen zu vertiefen. Argentinien könne Russland beim Markteintritt in Lateinamerika helfen, sagte Fernández damals im Kreml. Außerdem dankte er seinem Amtskollegen Putin für die Lieferung von Impfungen während der Anfangszeit der Corona-Pandemie./dde/DP/eas