Argentinien: Neues Eldorado?

Liebe Leser,

in Argentinien kündigt sich eine Zeitenwende an. Sechs Jahre, nachdem man die Tochter des spanischen Energie-Multis Repsol verstaatlichte, will man mit den internationalen Ölfirmen wieder ins Geschäft kommen. Dabei geht es hauptsächlich um Rechte für Offshore-Bohrungen vor der argentinischen Küste. Seit Jahrzehnten liegt die Ausbeutung der Tiefseeregionen faktisch brach, weil Argentinien immer wieder zwischen Marktreformen und linken Verstaatlichungs-Fantasien schwankte und ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Carsten Müller.