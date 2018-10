Argent: Coal Drops Yard öffnet um 12 Uhr Mittags am 26. Oktober 2018 erstmalig seine Pforten

London (ots/PRNewswire) -Von Heatherwick Studio gestaltetes neues Einkaufsviertel mit über50 Geschäften, Cafés und Restaurants wird in King's Cross eröffnetCoal Drops Yard (https://www.coaldropsyard.com/), der neue, vonHeatherwick Studio entworfene Einkaufs- und Gastronomiebezirk inLondons King's Cross, öffnet um 12 Uhr Mittags am Freitag den 26.Oktober 2018 erstmalig seine Pforten. Zeitgleich wird der ersteSchwung der größtenteils bereits bestätigten Geschäfte undRestaurants eröffnet, gemeinsam mit Lower Stable Street und einerReihe von spezialisierten Pop-up-Shops.(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/775130/Argent.jpg )Coal Drops Yard ist ein lebendiges neues Einkaufsviertel imZentrum von King's Cross, das über 50 Geschäfte, Restaurants undCafés zu einer Gemeinschaft gleichgesinnter Marken in einem neugestalteten Ensemble aus historischen Gebäuden und Gewölben vereint,die direkt an Granary Square und Regent's Canal angrenzen. Der 1850etablierte Coal Drops Yard diente ursprünglich dazu, die achtMillionen Tonnen Kohle abzuwickeln, die jährlich an die Hauptstadtgeliefert wurden. Zuletzt waren hier die Nachtclubs Bagley's und TheCross zuhause. Das Areal wird nun wieder eröffnet - neu inspiriertvom renommierten Heatherwick Studio, das zeitgenössisches Design mitden erhaltenen historischen Gebäuden, Straßen und den typischenSchmiedeeisenarbeiten des ursprünglichen viktorianischen Kohlenlagersverwoben hat.Thomas Heatherwick, Gründer von Heatherwick Studio, erklärt: "Eswar ein enormes Privileg, an Coal Drops Yard arbeiten zu können -nicht nur, weil es das erste große Gebäudeprojekt für unser Studioist, das in London fertig gestellt wurde, sondern auch, weil es inKing's Cross ist, wo mein Studio und ich seit 17 Jahren ansässigsind."Diese bemerkenswerten viktorianischen Bauten waren nie alsLebensraum für Hunderte von Menschen gedacht, sondern Teil derabgeschotteten Infrastruktur von London."Nach all den unterschiedlichen Verwendungszwecken über all dieJahre waren wir begeistert von der Möglichkeit, mit unsererDesignidee neue Räume zu schaffen, den Standort zu erschließen undjedem zu ermöglichen, diese interessanten und charaktervollenGebäude für sich selbst zu erleben".Ab heute steht neues Bildmaterial des Bezirks bereit, dasgemeinsam mit einer vollständigen Pressemitteilung und einer Listeder Geschäfte und Restaurants, die mit heutigem Datum eröffnetwerden, unter folgendem Link abrufbar ist: https://www.dropbox.com/sh/6znq0pnh69pk2yt/AAD5_oYoUXMULGYT1LMfLl5_a?dl=0Folgen Sie uns auf Instagram: @coaldropsyardPressekontakt:Jay Shadwick/Michael Reilly bei Purple: jay.shadwick@purplepr.commichael.reilly@purplepr.com+44 20 7439 9888Original-Content von: Argent, übermittelt durch news aktuell