Ares Management: Wirklich?

Für die Aktie Ares Management aus dem Segment "Asset Management & Custody Banken" wird an der heimatlichen Börse New York am 03.03.2020, 22:29 Uhr, ein Kurs von 35.52 USD geführt.

Ares Management haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 8 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Diese 8 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.

1. Dividende: Bei einer Dividende von 4,35 % ist Ares Management im Vergleich zum Branchendurchschnitt Kapitalmärkte (5,05 %) bezüglich der Ausschüttung nur leicht niedriger zu bewerten, da die Differenz 0,71 Prozentpunkte beträgt. Daraus lässt sich derzeit die Einstufung "Hold" ableiten.

2. Fundamental: Ares Management ist im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Kapitalmärkte) aus unserer Sicht unterbewertet. Die Aktie wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 15,4 gehandelt, so dass sich ein Abstand von 51 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 31,7 ergibt. Daraus resultiert auf fundamentaler Basis eine "Buy"-Empfehlung.

3. Analysteneinschätzung: Die Aktie der Ares Management wurde in den vergangenen zwölf Monaten von Analysten aus Research-Abteilungen insgesamt mit folgenden Einstufungen versehen: 5 Buy, 2 Hold und 0 Sell-Einstufungen. Daraus leiten wir für die langfristige Einstufung ein "Buy" ab. Kürzerfristig ergibt sich dieses Bild: Innerhalb eines Monats liegen 1 Buy, 0 Hold, 0 Sell-Einschätzungen vor. Damit aber ist die Aktie zuletzt mit einem "Buy" zu bewerten. Das Kursziel für die Aktie der Ares Management liegt im Mittel wiederum bei 39,17 USD. Da der letzte Schlusskurs bei 36,5 USD verläuft, ergibt sich eine erwartete Kursentwicklung von 7,31 Prozent. Dies ist verbunden mit der Einstufung "Buy". Somit ergibt sich aus der Bewertung von Analysten für die Aktie der Ares Management insgesamt die Einschätzung "Buy".