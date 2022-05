Ares Capital Aktie: Das war abzusehen!

Ares Capital weist am 05.05.2022, 16:31 Uhr einen Kurs von 20.82 USD an der Börse NASDAQ GS auf. Das Unternehmen wird unter "Asset Management & Custody Banken" geführt.

Diese Aktie haben wir in 8 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Fundamental: Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 12,04 ist die Aktie von Ares Capital auf Basis der heutigen Notierungen 64 Prozent niedriger als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Kapitalmärkte" (33,89) bewertet werden. Diese Kennzahl wiederum signalisiert eine Unterbewertung. Damit entsteht aus der Perspektive der fundamentalen Analyse die Einstufung "Buy".

2. Dividende: Wer aktuell in die Aktie von Ares Capital investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 8,22 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche Kapitalmärkte einen Mehrertrag in Höhe von 3,18 Prozentpunkten erzielen. Damit fallen die Dividenden des Unternehmens höher aus, womit sich die Bewertung "Buy" für die Ausschüttungspolitik des Konzerns ergibt.

3. Technische Analyse: Der aktuelle Kurs der Ares Capital von 20,82 USD ist mit 0 Prozent Entfernung vom GD200 (20,82 USD) aus Sicht der charttechnischen Bewertung ein "Hold"-Signal. Demgegenüber weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, einen Kurs von 21,07 USD auf. Das bedeutet für den Aktienkurs, dass ein "Hold"-Signal vorliegt, da der Abstand -1,19 Prozent beträgt. Unter dem Strich wird der Kurs der Ares Capital-Aktie als "Hold" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.