AresCapital-Aktie: Neues Mehrjahreshoch!

Corona zog den Kurs von AresCapital deutlich nach unten, aber schnell kamen die Käufer zurück und nun hat der Aktienkurs von AresCapital ein neues Mehrjahreshoch erreicht. Das Finance Unternehmen ist im Investmentbereich unterwegs. Schwerpunktmäßig wird in mittelgroße Unternehmen investiert. Am 13. August stellt sich der Vorstand den Aktionären in der Hauptversammlung. Bei der Aktienkursentwicklung dürfte es wenig zu beanstanden geben.