Arena Solutions verzeichnet mit steigender Dynamik als Weltkonzern bislang besten Quartalsabschluss

Im vierten Quartal 2016 steigen Neukundenabonnements im Vergleichzum vierten Quartal 2015 um 27 ProzentFoster City, Kalifornien (ots/PRNewswire) - Arena Solutions -Wegbereiter für eine cloudbasierte All-in-One-Plattform fürProduktentwicklung, die PLM, ALM, Lieferkettenzusammenarbeit und QMSvereint - gab heute die Finanzergebnisse vom vierten Quartal 2016bekannt, das bislang beste Quartal in der Geschichte von Arena.Der Wert von Neukundenabonnements ist seit dem vierten Quartal2015 um 27 Prozent gestiegen, was durch Arenas anhaltenden Erfolgbeim Verkauf an größere Unternehmenskunden angeregt wurde. Dasdurchschnittliche Auftragsvolumen für das vierte Quartal 2016 war um32 Prozent höher als im gleichen Zeitraum im Jahr 2015.Zu den Neukunden im vierten Quartal 2016 zählen u.a.:- FARO Technologies entwickelt und vermarktet tragbareKoordinatenmessmaschinen (CMMs, Coordinate Measuring Machines) und3D-Bildgebungsgeräte zum Beheben dimensionaler Metrologieprobleme.- Corindus Vascular Robotics ist ein internationalerTechnologieführer für roboterassistierte gefäßchirurgischeEingriffe.- ProteinSimple bietet Tools zur Proteinanalyse, um Forschern einbesseres Verständnis von Proteinen und ihrer Rolle bei Erkrankungenzu vermitteln.- Bigfoot Biomedical konzentriert sich auf die Gestaltung einfacher,sicherer und effektiverer Lösungen für Personen, die aninsulinabhängiger Diabetes leiden.- Geometrics liefert auf internationaler Ebene robuste, tragbare,benutzerfreundliche und technologisch innovative geophysikalischeMessgeräte.- Aehr Test Systems ist ein weltweiter Anbieter von Systemen fürBurn-in sowie Tests von Speicher- und Logikbausteinen und verfügtüber eine installierte Basis von über 2.500 Systemen weltweit.- Ring (Bot Home Automation) hat sich die Verringerung derKriminalität in Gemeinschaften zum Ziel gesetzt und möchteVerbraucher stärken, indem ein "Ring" der Sicherheit um Wohngebieteund Nachbarschaften herum geschaffen wird.- Velo3D ist ein gut finanziertes Unternehmen für fortschrittlicheTechnologie, das die Unterstützung von Risikokapitalunternehmengenießt und die Absicht verfolgt, die metallische Zusatzstoffenutzende Fertigungsindustrie vollständig zu durchkreuzen.Im Gegensatz zu Insellösungen, die Informationen innerhalb einesSilos einfangen, auf das nur wenige Schlüsselpersonen Zugriff haben,bietet Arena eine umfassende, cloudbasierte Plattform zurProduktentwicklung, die alle Technik-, Qualitäts- undBetriebsdisziplinen vereint, die an der Erzeugung innovativervernetzter Produkte beteiligt sind. Im Herbst 2016 fügte dasUnternehmen durch Arena Verify ALM- (Application LifecycleManagement-)Kapazitäten (http://www.arenasolutions.com/products/alm/)hinzu, die Anforderungs-, Issue-, Bug- und Hardwaredefekt-Managementin einer ganzheitlichen Lösung für Produktentwicklung bereitstellen,die eine einzigartige Kombination von PLM, ALM,Lieferkettenzusammenarbeit und Qualitätsmanagement (QMS) bietet.Arenas Plattform für Produktentwicklung verbindet für einenkontinuierlichen Verbesserungsprozess eine gemeinsame Entwicklung mitden Produktinformationen, was allen am Entwicklungsprozessbeteiligten Parteien eine beispiellose Visibilität, Klarheit undFlexibilität verschafft. Durch das vereinigte Bemühen von Software-,Firmware-, Maschinenbau- und Elektroingenieuren ist eine gemeinsameInnovation möglich, um die Anforderungen zu identifizieren, Designszu integrieren und die Produktqualität zu verbessern, sodass Produkteschneller auf den Markt gelangen. Arena hat über 250 Kunden imBereich Internet der Dinge (IoT, Internet of Things), was ArenasStärke unter Unternehmen zeigt, die komplexe, vernetzte, hochmoderneProdukte entwerfen."Im Laufe der letzten zwei Jahre haben wir den Umfang unsererLösung durch Veröffentlichungen wie Arena Quality(http://www.arenasolutions.com/products/qms/), Arena TrainingManagement (http://www.arenasolutions.com/products/plm/features/training-management/) und zuletzt Arena Verify(http://www.arenasolutions.com/products/alm/) erweitert",kommentierte Craig Livingston, CEO von Arena. "Wir stellen seit übereinem Jahrzehnt cloudbasiertes PLM bereit und der steigende Umfangvon Erstverträgen ist ein Zeugnis für das wachsende Vertrauen inArena, während wird weiterhin den Wert ausbauen, den die Plattformfür Produktentwicklung von Arena unseren Kunden bietet."Informationen zu Arena SolutionsArena, der Erfinder von cloudbasiertem PLM, bietet eineAll-in-One-Plattform für Produktentwicklung, die PLM, ALM,Lieferkettenzusammenarbeit und QMS für die Gestaltung und dieFertigung komplexer Elektronik vereint. Mit Arena können Elektro-,Maschinenbau-, Software- und Firmware-Ingenieure mit Herstellungs-und Qualitätsteams zusammenarbeiten, um ihre Stückliste zu verwalten,technische Änderungsaufträge zu ermöglichen und diePrototypenentwicklung zu beschleunigen. Dadurch können Kunden von Arena leichter Standards erfüllen und gleichzeitig die Einhaltung gesetzlicher Bestimmungen sicherstellen, Schulungsmanagement verbessern, die Kosten senken, die Qualität verbessern und die Markteinführungszeit verkürzen. Arena wurde als einer der Top 10 PLM-Anbieter eingestuft und hat 2016 den begehrten Design News Golden Mousetrap Award gewonnen. Arena und Arena Solutions sind Handelsmarken von Arena Solutions, Inc., Reg. U.S. Pat. & Tm. Off. Alle Rechte vorbehalten.