Arena Solutions erhält 2017 zum zweiten Mal in Folge den Golden Mousetrap Award

Das Unternehmen ist für seine einzigartige Cloud-basierteProduktentwicklungsplattform bekannt, auf der im Rahmen der Schaffunginnovativer vernetzter Produkte die Bereiche Technik, Qualität undBetrieb vereint werdenFoster City, Kalifornien (ots/PRNewswire) - Arena Solutions,Pionier einer Cloud-basierten ganzheitlichenProduktentwicklungsplattform, die PLM, ALM, Lieferketten und QMSverbindet, hat heute bekannt gegeben, dass ihm zum zweiten Mal inFolge der Golden Mousetrap Award von Design News verliehen wurde. DieGewinner wurden am 7. Februar 2017 im Rahmen der jährlichenPreisverleihung zeitgleich mit der Veranstaltung Pacific Design &Manufacturing in Anaheim, Kalifornien bekannt gegeben. Die GoldenMousetrap Awards wurden vor 16 Jahren von Design News ins Lebengerufen, um amerikanische Bürger und Bürgerinnen, Unternehmen undTechnologien anzuerkennen und zu ehren, die für Innovationsförderungin der Industrie stehen.Arena bietet eine umfassende Cloud-basierteProduktentwicklungsplattform, auf der im Rahmen der Schaffunginnovativer vernetzter Produkte die Bereiche Technik, Qualität undBetrieb vereint werden. Im Herbst 2016 hat das Unternehmen mit ArenaVerify ALM-Kompetenzen (Application Lifecycle Management)(http://www.arenasolutions.com/products/alm/) zur Verwaltung vonAnforderungen, Problemen, Störungen und Hardware-Defekten im Rahmeneiner holistischen Produktentwicklungslösung in sein Portfolioaufgenommen. Dadurch wird eine einmalige Kombination von PLM, ALM,Zusammenarbeit in der Lieferkette und Qualitätsmanagement (QMS)bereitgestellt."Arena hat den Weg für Cloud-basiertes PLM geebnet und innerhalbder letzten zwei Jahre sind die Bandbreite und Möglichkeiten unsererinterdisziplinären Lösungen rasant gewachsen", sagt Kent Killmer,Vizepräsident im Bereich Marketing bei Arena Solutions. "Heute bietenwir eine ganzheitliche Produktentwicklungsplattform alsDienstleistung an. Die Hersteller von Originalteilen erhalten dadurchdie Kontrolle über komplexe Materiallisten, Lieferkette, Qualität undProduktion. Die Anerkennung von Design News fällt in eine Zeit, inder die Hersteller von Originalteilen dabei sind, IoT-Funktionen inihre Produkte zu integrieren, und nach Lösungen wie diejenige vonArena suchen, die so leistungsfähig sind, dass damit die Entwicklungund Herstellung komplexer Produkte verwaltet werden kann, die abergleichzeitig einfach zu handhaben, erschwinglich und in der Lagesind, die Produkteinführungszeit zu verringern."Mehr Informationen über Arena PLM finden Sie unterhttp://www.arenasolutions.com/products/plm/.Über Advanced Manufacturing Expo & Conference 2017Die Advance Manufacturing Expo & Conference ist eine dreitägigeVeranstaltung, in deren Rahmen ebenfalls der Zugang zu den Messen ATXWest, MD&M, Electronics West, Plastec West und WestPack möglich ist.An der diesjährigen Konferenz werden branchenfokussierte Programmeangeboten, die technische Veranstaltungen, Fallstudien aus der Praxisund praktische Workshops umfassen, welche Topthemen, Methoden undTools der Branchen Herstellung, Verarbeitung, Reparatur und Wartungabdecken. Die Veranstaltung zählt über 150 Industrieexperten und2.200 ausstellende Lieferanten und bietet Networking-Möglichkeitenmit über 20.000 Fachpersonen.Über Arena SolutionsArena ist Erfinder der Cloud PLM. Das ganzheitliche Lösungspaketfür PLM, ALM, Lieferketten und QMS ermöglicht es innovativenErstausrüstern mit komplexer Elektronik, ihre Produktdaten sowie ihreQualitäts- und Entwicklungsprozesse so zu verwalten, dass diePrototypenentwicklung beschleunigt wird, was zu größeren Margen undzu einer schnelleren Marktreife von Produkten führt. Als Folge davonkönnen Kunden von Arena Standards besser einhalten und gleichzeitigdie Einhaltung gesetzlicher Bestimmungen sicherstellen, dasSchulungsmanagement verbessern, Kosten reduzieren, die Qualitäterhöhen und die Produkteinführungszeit verringern. Arena zählt zu denTop 10 der PLM-Anbieter und hat 2016 sowie 2017 den begehrten GoldenMousetrap Award von Design News gewonnen. Für weitere Informationenbesuchen Sie bitte http://www.arenasolutions.com.Um mehr über Arena Solutions zu erfahren:Lesen Sie den Arena Blog (http://www.arenasolutions.com/blog) überProduktdesign, -entwicklung und -herstellung.Folgen Sie @arenasolutions (http://www.twitter.com/arenasolutions)auf Twitter.Folgen Sie Arena auf LinkedIn(http://www.linkedin.com/company/arena-solutions/).Arena und Arena Solutions sind Handelsmarken von Arena Solutions,Inc., Reg. U.S. Pat. & Tm. Off. Alle Rechte vorbehalten. AndereProdukt- und Firmennamen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.Logo:http://mma.prnewswire.com/media/288645/arena_solutions_logo.jpgPressekontakt:Joseph RigoliLEWIS Global Communications781.418.2423arena@teamlewis.comOriginal-Content von: Arena Solutions, übermittelt durch news aktuell