Arena Pharmaceuticals verkündet strategischen Wachstumsplan für die nahe und ferne Zukunft mit acht Phase-2- und Phase-3-Datenauslesungen in 2020-21 und einem neuen Prüfpräparat (IND) pro Jahr für die kommenden 5 Jahre

San Diego (ots/PRNewswire) - - Beginn des Phase-2/3-Programms zu Etrasimod beiMorbus Crohn (CD)- Zwei zusätzliche Phase-2-Entwicklungsprogramme zu Etrasimod bei eosinophilerÖsophagitis (EoE) und Alopecia areata (AA)- Dosierung des ersten Prüfungsteilnehmers in Phase-1-Prüfung zu APD418 beidekompensierter Herzinsuffizienz (DHF)- Vertiefung der programmübergreifenden Zusammenarbeit mit Beacon Discovery inZusammenhang mit immunologischen und inflammatorischen Targets (ProjektCabrillo)- Gründung von Arena Neuroscience, Inc., mit Schwerpunkt auf Programmen undPlattform in Verbindung mit Mikrogliaaktivierung- Arena richtet morgen, am 7. Januar um 9.00 Uhr ET (15.00 Uhr MEZ) eineTelefonkonferenz mit Webcast ausArena Pharmaceuticals, Inc. (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2683631-1&h=2216305037&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2683631-1%26h%3D211105333%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.arenapharm.com%252F%26a%3DArena%2BPharmaceuticals%252C%2BInc.&a=Arena+Pharmaceuticals%2C+Inc.) (Nasdaq: ARNA) wirdmorgen, am 7. Januar um 9.00 Uhr ET (15.00 Uhr MEZ) bei einer Telefonkonferenzeinen Lagebericht abgeben und seine strategische Portfolioerweiterung erläutern.Im Rahmen der 38. Annual J.P. Morgan Healthcare Conference vom 13.-16. Januar2020 werden weitere Einzelheiten bekanntgegeben."2019 war für Arena ein phantastisches Jahr. Mit United Therapeutics haben wirdie richtungsweisende Ralinepag-Transaktion unter Dach und Fach gebracht.Daneben haben wir mehrere wichtige Phase-2- und Phase-3-Prüfungen quer durchunser Portfolio erfolgreich auf den Weg gebracht", erklärte Amit D. Munshi,President und Chief Executive Officer von Arena. "In Anknüpfung an unserenErfolg in 2019 bereiten wir uns auf einen Wachstumskurs mit einer erweitertenPipeline vor. Dazu gehören zwei neue Indikationen für Etrasimod, die Vertiefungder Kollaboration mit Beacon Discovery beim Projekt Cabrillo mit Fokus auf neueimmunlogische und inflammatorische Targets sowie eine neue hundertprozentigeTochtergesellschaft, Arena Neuroscience, Inc., mit Schwerpunkt auf Programmenund Plattform in Verbindung mit Mikrogliaaktivierung. Arena ist ausgezeichnetaufgestellt, um sich im nächsten Jahrzehnt als vorwärts denkendes,aufstrebendes, transformatives Unternehmen zu etablieren und mehrere wichtigeWirkstoffe auf den Markt zu bringen."Wachstumstreiber:Klinische Pipeline- Laufendes Phase-3-Programm bei Colitis ulcerosa (UC)- Laufende Phase-2b-Daten bei atopischer Dermatitis (AD)- Start eines Phase-2/3-Programms bei Morbus Crohn (CD)- Neues Phase-2b-Programm bei eosinophiler Ösophagitis (EoE)- Neues Phase-2b-Programm bei Alopecia areata (AA)- Laufende Phase-2b-Daten bei Bauchschmerzen in Verbindung mitReizdarmsyndrom (IBS-C, IBS-D)- Laufende Phase-1-Prüfung bei dekompensierter Herzinsuffizienz (DHF)- Etrasimod im Entwicklungsstadium für fünf gastrointestinale unddermatologische Indikationen mit Marktpotenzial von ungefähr 48Mrd. $- Olorinab- APD418Jüngere Franchises- Kollaboration mit Beacon Discovery bei der Evaluierung undEntwicklung mehrerer immunologischer und inflammatorischer Targets- Arena steuert seine Expertise aus der GPCR-Forschung bei- Gründung einer neuen Tochtergesellschaft mit Schwerpunkt aufProgrammen und Plattform in Verbindung mit Mikrogliaaktivierung- Projekt Cabrillo mit Beacon Discovery- Arena Neuroscience, Inc. PlattformInformationen zu Telefonkonferenz & WebcastArena wird morgen Dienstag, den 7. Januar 2020 um 9.00 Uhr ET (15.00 Uhr MEZ)einen Webcast für Investoren abhalten, um unsere strategische Planung zudiskutieren und einen geschäftlichen Lagebericht abzugeben.Wann: Dienstag, 7. Januar 2020 um 9.00 Uhr ET (15.00 Uhr MEZ)Einwählnummer: (877) 643-7155 (USA) oder (914) 495-8552(international)Konferenz-ID: 8790636Bitte verbinden Sie sich mindestens 10 Minuten vor Beginn der Telefonkonferenz,um sich zu registrieren. Unter der Rubrik Investor Relations (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2683631-1&h=2985142643&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2683631-1%26h%3D3797195458%26u%3Dhttp%253A%252F%252Finvest.arenapharm.com%252F%26a%3Dinvestor%2Brelations&a=Investor+Relations) aufArenas Website unter www.arenapharm.com können Sie den Live-Webcast verfolgen.Kurz nach Ende der Telefonkonferenz kann unter der Rubrik Events andPresentations (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2683631-1&h=84644902&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2683631-1%26h%3D1286451098%26u%3Dhttp%253A%252F%252Finvest.arenapharm.com%252Fevents-presentations%26a%3Devents%2Band%2Bpresentations&a=Events+and+Presentations) auf Arenas Website 30Tage lang eine Aufzeichnung der Telefonkonferenz abgerufen werden.Informationen zu Arena PharmaceuticalsArena Pharmaceuticals (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2683631-1&h=1391659816&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2683631-1%26h%3D4256610535%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.arenapharm.com%252F%26a%3DArena%2BPharmaceuticals&a=Arena+Pharmaceuticals) ist einzigartig positioniert, um erstklassigekrankheitsspezifische Medikamente mit optimierter Wirksamkeit und Sicherheit fürPatienten auf der ganzen Welt anzubieten. Unser Bestreben, eine solide Pipelinetransformatorischer Arzneimittel hervorzubringen, stützt sich auf zweiJahrzehnte Spitzenforschung im Bereich G-Protein-gekoppelter Rezeptoren (GPCR).Mit einem breit gefächerten Portfolio, der fokussierten Wirkstoffentwicklung zurErfüllung ungedeckter Patientenbedürfnisse, einer stabilen Finanzlage und einemwachsenden, vorwärts denkenden Team von Spitzenfachkräften besitzt Arena dieVoraussetzungen und Leidenschaft, um ein nachhaltiges, aufstrebendesPharmaunternehmen der nächsten Generation aufzubauen.Zukunftsgerichtete AussagenBestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung sind zukunftsgerichtete Aussagen,die mit einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten verbunden sind. Diesezukunftsgerichteten Aussagen können von Ausdrücken wie "planen", "Entwicklung","Ziele", "Schwerpunkt/Fokus auf", "werden", "vorbereiten", "Zukunft", "bereit/imBegriff sein", "Gelegenheit/Chance", einzigartig positioniert", "Bestreben" undihren Abwandlungen sowie ähnlichen Begriffen begleitet oder dadurchidentifiziert werden, dass sie sich nicht ausschließlich auf historische oderaktuelle Fakten beziehen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten, ohneBeschränkung hierauf, Aussagen in Bezug auf Arenas strategische Planung,beispielsweise in Zusammenhang mit neuen und laufenden klinischen undpräklinischen Programmen, Datenauslesungen aus solchen Programmen,IND-Einreichungen, der Kollaboration mit Beacon Discovery und Arena Neuroscienceund ihrem Schwerpunkt sowie Arenas Position, Initiative, Vermögenswerte,Programme, Lizenzen und Partnerschaften. Für solche Aussagen nimmt Arena denSchutz des Private Securities Litigation Reform Act von 1995 in Anspruch.Tatsächliche Ereignisse oder Ergebnisse können erheblich von Arenas Erwartungenabweichen. Zu den Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichenErgebnisse wesentlich von den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, gehörenunter anderem: der Zeitpunkt und das Ergebnis von Forschung, Entwicklung undbehördlicher Prüfung ist ungewiss; klinische Studien und andere Studien dürfenzum gegebenen Zeitpunkt oder in der erwarteten Weise oder überhaupt nichtdurchgeführt werden; die Aufnahme von Patienten in unsere laufenden undgeplanten klinischen Studien ist auf Wettbewerb beruhend und schwierig; dieErgebnisse klinischer Studien und anderer Studien unterliegen unterschiedlichenInterpretationen und können zukünftige Ergebnisse nicht zwingend vorhersagen;nichtklinische und klinische Daten sind umfangreich und detailliert, und dieAufsichtsbehörden können die Bedeutung von Daten unterschiedlich interpretierenoder abwägen und andere Schlussfolgerungen ziehen als Arena oder andere,zusätzliche Informationen anfordern, zusätzliche Empfehlungen aussprechen oderihre Leitlinien oder Anforderungen vor oder nach der Zulassung ändern; wir gehendavon aus, dass wir zusätzliche Mittel benötigen, um alle unsere Programmevoranzubringen, und Sie und andere sind möglicherweise nicht mit der Art undWeise einverstanden, wie wir unsere Ressourcen einsetzen; unsereArzneimittelkandidaten können nicht in der Entwicklung voranschreiten oder zurVermarktung zugelassen werden; Risiken im Zusammenhang mit unerwarteten oderungünstigen neuen Daten; das Risiko, dass Arenas Partnerschaft mit Beacon nichtzur Erforschung und Entwicklung von Präparaten oder Arzneimitteln führt, diegegen immunologische oder inflammatorische Targets gerichtet sind; Risiken imZusammenhang mit der Abhängigkeit von Partnern und anderen Dritten; Risiken imZusammenhang mit der Entwicklung und Vermarktung von Arzneimitteln; diegeistigen Eigentumsrechte von Arena und Dritten; und eine zufriedenstellendeLösung von Rechtsstreitigkeiten oder anderen Meinungsverschiedenheiten mitanderen. Zusätzliche Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichenErgebnisse wesentlich von denjenigen abweichen, die in den zukunftsgerichtetenAussagen von Arena angegeben oder impliziert sind, werden in den von Arena beider Securities and Exchange Commission eingereichten Unterlagen offengelegt.Diese zukunftsgerichteten Aussagen stellen die Einschätzung von Arena zumZeitpunkt dieser Veröffentlichung dar. Arena lehnt jegliche Absicht oderVerpflichtung zur Aktualisierung dieser zukunftsgerichteten Aussagen ab,insoweit dies nicht durch geltendes Recht erforderlich ist.Ansprechpartner für Unternehmen:Kevin R. 