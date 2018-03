Areas ist zum hauptsächlichen Einzelhandelsbetreiber am Flughafen Barcelona-El Prat geworden

Paris (ots/PRNewswire) -Areas, die weltweite Marke für Konzessionärsbetriebe der EliorGroup, hat im Rahmen einer Ausschreibung von Aena einenCatering-Vertrag erhalten, um 15 neue Verkaufsstellen am FlughafenBarcelona-El Prat, dem zweitgrößten Flughafen Spaniens nach Anzahlder Reisenden und der siebtgrößte in Europa, zu betreiben. Dasbereits an 14 Verkaufsstellen am Flughafen El Prat vertretene Areashat seine Präsenz erhöht und ist jetzt der hauptsächlicheEinzelhandelsbetreiber am Flughafen mit insgesamt 29 Verkaufsstellen.(Logo:https://mma.prnewswire.com/media/650125/Elior_Group_Logo.jpg )(Photo:https://mma.prnewswire.com/media/650066/Barcelona_Airport.jpg )Areas prognostiziert, dass das Management dieser 15 zusätzlichenVerkaufsstellen mit einer Verkaufsfläche von mehr als 6.200 m[2] inbeiden Terminals einen Umsatz von insgesamt 500 Millionen Euro in dennächsten acht Jahren dieses Vertrags erwirtschaften wird.Das neue Catering-Angebot beinhaltet umfangreiche Optionen, mitlokalen Marken wie Boldú und Javier de las Muelas, prestigeträchtigeninternationalen Marken wie Burger King, Exki, La Place und PAUL,erfolgreichen Eigenmarken von Areas wie Deli&Cia und COMO sowieMarken, die sich als sichere Anlagen an anderen spanischen Flughäfenwie SantaGloria, MasQMenos und Dots Bakery erwiesen haben.Gleichzeitig fügt Areas diesem Catering-Angebot vieleEinkaufsmöglichkeiten hinzu, mit Nahrungsmittelspezialisten wieSibarium Delicatessen, Farga und Wonkandy und angesehenen Mode- undSportmarken wie Adolfo Dominguez und Adidas.Pedro Fontana, Deputy Chief Executive Officer der Elior Group undCEO von Concession Catering Worldwide, erklärt: "Mit diesem neuenVertrag wird Areas zum hauptsächlichen Einzelhandelsbetreiber aneinem der profiliertesten Flughäfen der Welt und stärkt seinePosition als Branchenführer in Spanien. Dieser Erfolg ist sehrbedeutsam für uns, da er mit den Feierlichkeiten unseres Unternehmenzum 50. Jubiläums zusammenfällt, und außerdem feiern wir in der StadtBarcelona, wo vor einem halben Jahrhundert alles begann."Pressekontakt:Website der Elior GroupOriginal-Content von: Elior Group, übermittelt durch news aktuell