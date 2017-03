Areas eröffnet Verkaufsstelle der Marke RETREAT am Flughafen Kopenhagen

Paris (ots/PRNewswire) -Areas, die internationale Reisegastronomiemarke der Elior Group,hat sich mit der Marke RETREAT für ein neues kulinarisches Konzept amFlughafen Kopenhagen (CPH) zusammengeschlossen, der für seinenGastronomieservice im Jahr 2016 zum zweiten Mal in Folge zum bestenFlughafen der Welt gekürt wurde. Mit dieser neuen einheimischenGastronomiekette , inspiriert von Real Food Fast, hilft AreasFlughafen Kopenhagen dabei, sein Ziel zu erreichen, ein einzigartigeskulinarisches Erlebnis für seine dänischen und internationalen Gästezu schaffen.(Logo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20160411/353501LOGO )Angesichts der Tatsache, dass die Gastronomie von Kopenhagen einengroßen Beitrag zu Dänemarks internationalem Ansehen geleistet hat,möchte Flughafen Kopenhagen dieses Know-how durch ein einzigartigeskulinarisches Erlebnis unterstreichen. Für 60 % der Kundinnen undKunden von CPH hat Reiseverpflegung höchste Priorität. Sie wünschensich eine breite Auswahl einheimischer und internationaler Marken,Spitzenqualität, preisgünstiges Essen und vor allem eine innovativeAuswahl.Um den Erwartungen seiner Gäste gerecht zu werden, hat CPH dasUnternehmen Areas an Bord geholt, einen erfahrenen Experten in derReisegastronomie und Partnerunternehmen der größten internationalenFlughäfen, um ein individuelles Gastronomieangebot zu schaffen.Durch den Einsatz der RETREAT-Marke am Flughafen Kopenhagen hatAreas seine Fähigkeit unter Beweis gestellt, Marken zu entdecken undanzuziehen, die mit den neuesten Trends in der ReiseverpflegungSchritt halten. Bei der im Jahre 2014 gegründeten Marke RETREAThandelt es sich um eine Gastronomiekette mit sechs Restaurants inKopenhagen, die hausgemachte, Bio-, vegane, gesunde und schmackhafteGerichte für jede Saison anbieten.Alexandre de Palmas, General Manager von Areas in Frankreich undNordeuropa, meint: "RETREAT ist eine naheliegende Wahl für denFlughafen Kopenhagen. Die Marke erfüllt die Erwartungen von Reisendenauf der Suche nach "kulinarischen Helden vor Ort". Wir sind stolzdarauf, unser Können in den Dienst von CPH, einem der angesehenstenFlughäfen der Welt, zu stellen und damit unseren Expansionskurs indie nordischen Länder zu untermauern."Weitere Informationen finden Sie unter : eliorgroup.com(http://www.eliorgroup.com/)Pressekontakt:Anne Isabelle Grosanne-isabelle.gros@eliorgroup.com+33(0)1-71-06-70-58. Anne-Laure Sanguinettianne-laure.sanguinetti@eliorgroup.com+33(0)1-71-06-70-57Original-Content von: Areas, übermittelt durch news aktuell