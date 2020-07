Ardigen geht Forschungskooperation mit CVC ein, um künstliche Intelligenz zur Identifizierung von T-Zell-Targets anzuwenden

Krakau, Polen und Auckland, Neuseeland (ots/PRNewswire) - Ardigen (http://www.ardigen.com/) und CVC gaben bekannt, dass sie eine Forschungskooperation zur Entwicklung eines Impfstoffs gegen SARS-CoV-2 eingegangen sind."ArdImmune Vax", die Neoantigen- Prädiktion -Plattform von Ardigen nutzt modernste Bioinformatik und künstliche Intelligenz, um einen optimalen Satz von Neoantigenen als Ziel für Krebsimpfstoffe oder adoptive Zelltherapien zu identifizieren. Diese Technologie eignet sich auch sehr gut für die Entwicklung von Impfstoffen für Infektionskrankheiten. Das Kernstück der Plattform ist ein proprietärer Algorithmus, der die Wahrscheinlichkeit vorhersagen kann, mit der Neoantigene eine Immunreaktion auslösen können.Diese gemeinsame Forschung ermöglicht es CVC von Ardigens Impfstoffdesign-Technologie zu profitieren, indem ausgewählt wird, welche viralen Epitope sich am besten eignen, um die zelluläre Immunreaktion zu verstärken. Es wird erwartet, dass die Ergänzung der humoralen und zellulären Reaktion im Impfstoffdesign zu zwei starken Abwehrlinien gegen das Coronavirus führt. Dieser Ansatz ist wahrscheinlicher wirksamer als Impfstoffe, die Antikörper erzeugen sollen."Wir freuen uns sehr, die weltweiten Bemühungen zur Eindämmung von COVID-19 zu unterstützen, indem wir unsere bahnbrechende, auf künstlicher Intelligenz basierende Technologie einsetzen und damit die Phase der Impfstoffentwicklung auf wenige Wochen verkürzen", kommentiert Janusz Homa, CEO von Ardigen.Und Robert Feldman, CEO und Mitbegründer von CVC, fügt hinzu: "CVC schaut der Zusammenarbeit mit Ardigen erwartungsvoll entgegen, denn das Unternehmen steht an vorderster Front, was das Design von T-Zell-Epitopen angeht. Die Zusammenarbeit gibt uns beste Chancen, dass unser Produkt eine wirksame T-Zell-Reaktion bei SARS-Cov-2 hervorruft".Informationen zu ArdigenArdigen (http://www.ardigen.com/) macht sich fortschrittliche Methoden der künstlichen Intelligenz für eine neuartige Präzisionsmedizin zunutze. Das Unternehmen beschleunigt die Entwicklung von Therapie durch die Entschlüsselung von Mikobiomen, die Entwicklung von Immunitätskonzepten und die Bereitstellung von digitalen Medikamentenentwicklungsdiensten. Das Team von Ardigen ist in der Biologie verwurzelt und verfügt über fundierte Fachkenntnisse in den Bereichen Bioinformatik, Machine Learning und Software-Engineering. Die firmeneigenen Datensätze ermöglichen zusammen mit Plattformen für die Immunologie-, Biomarker- und Mikrobiomforschung eine effektive Arzneimittelentwicklung.Informationen zu CVCDas in Neuseeland ansässige Unternehmen CVC (COVID-19 Vaccine Corporation) konzentriert sich auf die Entwicklung eines wirksamen Impfstoffs gegen das SARS-CoV-2-Virus, das die jüngste Pandemie ausgelöst hat. Die hochskalierbare Biobead-Technologie, die bei der Impfstoffproduktion zum Einsatz kommen wird, wurde von Polybatics entwickelt, einem Unternehmen, das 2009 aus der Massey University in Neuseeland ausgegliedert wurde. Die CVC-Gründer bringen 30 Jahre Erfahrung in der Biotechnologiebranche und in der pharmazeutischen Produktion mit. Erfahren Sie mehr auf https://cvc.nz/ .Pressekontakt:Barbara Wyroba | Ardigen S.A.+48-539-730-118barbara.wyroba@ardigen.comLogo - https://mma.prnewswire.com/media/969153/Ardigen_SA_Logo.jpgWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/146301/4647825OTS: ArdigenOriginal-Content von: Ardigen, übermittelt durch news aktuell