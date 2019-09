Ardelyx: NBC-Favorit mit +117% in drei Wochen

Selbst in schwerfälligem Umfeld reißen die Erfolgsgeschichten im No Brainer Club nicht ab: Die Aktie von Ardelyx (WKN: A116X0) stellten wir Club-Mitgliedern exklusiv am 5. Juli als einen unserer Experten-Favoriten im Rahmen eines Sonderreports vor. Allein in den vergangenen drei Wochen steht nun eine Performance von mehr als +100% zu Buche!

Nachdem wir für die Aktie bei einem Kurs von 2,68 Dollar ein „spannendes Momentum-Play“ für die Zeit bis Mitte September in Aussicht stellten und der Kurs zwischenzeitlich sein Tief bei 2,11 Dollar markierte, ging es für Ardelyx in den vergangenen Wochen wie erwartet steil bergauf: Das heutige Kurshoch von 4,57 Dollar im vorbörslichen Handel bedeutet einen Aufschlag von satten +117% in drei Wochen. Positive Phase-3-Daten zur Lead Drug Tenapanor in der Hyperphosphatämie-Indikation geben aktuell weiteren Rückenwind.

Momentum ungebrochen

Während wir genau diese Entwicklung im NBC antizipiert hatten und nun auch mit Gewinnmitnahmen zu rechnen ist, steht der nächste große Catalyst bei Ardelyx schon vor der Tür: Am 12. September entscheidet die US-Gesundheitsbehörde FDA über die Zulassung Tenapanors in der Reizdarmsyndrom-Indikation IBS-C.

