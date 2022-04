Ardelyx-Aktien: Daher stammt der Rückenwind!

Ardelyx Inc (NASDAQ:ARDX) Aktien werden um 29,32% höher bei $0,97 gehandelt, nachdem das Unternehmen berichtet hat, dass es eine vorläufige Antwort von der OND, CDER und FDA für die zweite Stufe der Berufung des Complete Response Letter für XPHOZAH erhalten hat. Ardelyx sagt, dass das OND beabsichtigt, die Division of Cardiology and Nephrology anzuweisen, den XPHOZAH New Drug Application (NDA) dem… Hier weiterlesen