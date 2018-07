Ardagh: Jetzt könnte alles passieren

Per 23.07.2018 wird für die Aktie Ardagh am Heimatmarkt New York der Kurs von 16,56 USD angezeigt. Das Papier zählt zur Branche "Metall- und Glasbehälter".Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Ardagh einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Ardagh jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.1. Fundamental: Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Ardagh liegt bei einem Wert von 31,17. Die Aktie liegt damit im Vergleich zu Werten aus der Branche "Containers & Packaging" (KGV von 28,1) über dem Durschschnitt (ca. 11 Prozent). Aus Sicht fundamentaler Kriterien ist Ardagh damit überbewertet und erhält folglich eine "Sell"-Bewertung auf dieser Stufe.

