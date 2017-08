Arctech Solar führt am 30. August mit IHS Markit ein Live-Webinar über Solartracker durch

Shanghai (ots/PRNewswire) - Arctech Solar, einer der weltweitführenden Hersteller und Lösungsanbieter im Bereich Solartracker undzugehöriger Trägersysteme, wird am 30. August 2017 zusammen mit IHSMarkit, einem weltweit tätigen Informationsanbieter, ein Live-Webinarhalten. Ziel des Webinars ist es, den weltweiten Markt über dieVorteile von Solartrackern zu informieren.Geleitet wird das Webinar von Cormac Gilligan,Lieferketten-Analyse-Manager für IHS Markit, und Guy Rong, Presidentvon Arctech Solar. Beide werden Fachinformationen über die großenMarktchancen für Solartracker beisteuern, werden darüber sprechen,welche Märkte 2017 für Solartracker besonders wichtig sind, undwerden auf Beispiele schon umgesetzter Solartracker-Installationeneingehen.Die Solartracker-Branche hat in den vergangenen zwei Jahren einendeutlichen Aufschwung erlebt, und auch für die kommenden Jahre wirdauf großen Märkten starkes Wachstum prognostiziert. WährendSolartracker in den letzten Jahren in großer Zahl in den USAinstalliert wurden, stößt die Technologie nun auch in großen Märktenwie Indien, Europa, Nahost, Lateinamerika und China auf immer mehrInteresse.Arctech Solar wird über seine Erfahrungen bei der Entwicklung derTechnologie in den letzten acht Jahren sprechen, und darüber, wiedurch den Einsatz von Solartrackern die Projektrentabilität maximiertwerden kann.Datum: Mittwoch, 30. August 2017Zeit: 08.00 Uhr Nordamerik.Westküstenzeit / 11.00 Uhr Nordamerik. Ostküstenzeit / 15.00 UhrKoordinierte WeltzeitNehmen Sie an unserem kostenlosen Live-Webinarteil:https://event.on24.com/wcc/r/1462394/E5C1EDEC51675EDCCAD5A14916EAAFEB?partnerref=arctech (https://event.on24.com/wcc/r/1462394/E5C1EDEC51675EDCCAD5A14916EAAFEB?partnerref=arctech)Über Arctech SolarArctech Solar ist einer der weltweit führenden Hersteller undLösungsanbieter im Bereich Solartracker und zugehörigerTrägersysteme. In acht Jahren Entwicklungszeit hat Arctech SolarFertigungsstätten in Kunshan und Changzhou in China aufgebaut und invielen regionalen Märkten außerhalb Chinas - wie in den USA, inJapan, Indien und Europa - Tochtergesellschaften und Servicezentreneingerichtet. Arctech Solar hat Anlagen mit einer Kapazität vonkumuliert 10 Gigawatt installiert und nahezu 600 Projekte in überzehn Ländern abgeschlossen. Mit einer Produktionskapazität von 6Gigawatt bei Festeinbausystemen und 3 Gigawatt beiSolartracker-Feldern (9 Gigawatt Jahres-Gesamtkapazität) hat sichArctech Solar zu einem zuverlässigen Partner im weltweiten Markt fürPhotovoltaik-Tracking und -Trägersysteme entwickelt.- Weiterführende Informationen: www.arctechsolar.com- Produktverkauf und andere Anfragen: sales@arctechsolar.comÜber IHS Markit (www.ihsmarkit.com)IHS Markit (Nasdaq: INFO) ist ein weltweit führendes Unternehmenim Bereich geschäftskritischer Informationen, Analysen und Lösungenfür bedeutende Branchen und Märkte, die Volkswirtschaften in allerWelt bewegen. Das Unternehmen unterstützt Kunden aus dem Gewerbe-,Finanz- und staatlichen Sektor mit Informationen, Analysen undLösungen der nächsten Generation, verbessert deren Betriebseffizienzund liefert tiefgreifende Einsichten für wohlinformierte, souveräneEntscheidungen. IHS Markit zählt mehr als 50.000 Schlüssel-Kunden ausdem Gewerbe- und staatlichen Sektor, darunter 85 Prozent der FortuneGlobal 500 und der weltweit führenden Finanzinstitutionen. IHSMarkit, das seinen Hauptsitz in London hat, setzt sich fürnachhaltiges, profitables Wachstum ein."IHS Markit" ist eine eingetragene Marke von IHS Markit Ltdund/oder dessen angeschlossenen Unternehmen. Alle anderen Firmen- undProduktnamen können Marken deren jeweiliger Inhaber sein. © 2017 IHSMarkit Ltd. Alle Rechte vorbehalten.Foto: https://mma.prnewswire.com/media/548491/Arctech_Solar.jpgPressekontakt:Sabrina Lyu+86-150-0085-3002sabrina.lu@arctechsolar.comOriginal-Content von: Arctech Solar, übermittelt durch news aktuell